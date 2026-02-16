Planas fomentará en la India el uso de la IA en el sector agroalimentario

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha participado en la mañana de este lunes en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA con una conferencia titulada España: potencia agroalimentaria, en la que ha dado cuenta de la situación actual del sector y sus retos más inmediatos. El acto ha contado con el patrocinio de la Universidad Loyola y Kutxabank, además de con una treintena de colaboradores.

Una de las cuestiones que más preocupa al mandatario es la situación geopolítica y los acuerdos con terceros en materia de producción y comercialización del sector agrario. Ahora mismo hay tres pactos en desarrollo, con Mercosur, Indonesia y la India.

Este último podría ser particularmente provechoso para España y el ministro de Agricultura tiene previsto viajar hasta el subcontinente este mismo martes para "intentar colocar los productos agroalimentarios" nacionales. No obstante, el encuentro en la India estará centrado en el desarrollo de la Inteligencia Artificial y en este ámbito, según Planas, en la India "están muy interesados en la aportación española de la IA agraria", en la que "estamos mucho más avanzados de lo que la gente piensa".

Miembros del PSOE junto con Planas en los Desayunos de Diario CÓRDOBA, a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas / Manuel Murillo

Una población de 1.500 millones de personas

La India, como ha recordado Planas, tiene una población de 1.500 millones de personas (es el país más poblado del mundo), con una clase media que puede rondar los 450 millones de habitantes y que podrían suponer un gran mercado para los productos agroalimentarios cordobeses. Hay datos que invitan al optimismo: el acuerdo comercial con India supone la reducción a cero de los aranceles del aceite de olivar a lo largo de cuatro años, sobre una situación inicial del 20% de tasas. La aceituna de mesa tendrá, además, el mismo tratamiento, tal como ha recordado Planas.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, esta mañana, en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA / Manuel Murillo

En cuanto a Indonesia, el ministro ha asegurado que dispone de una "clase media consumidora" y se puede exportar desde Córdoba el vino para las zonas turísticas, ya que "hay muchas bodegas allí presentes". Todos estos acuerdos comerciales, ha dicho Planas, "son para darle estabilidad y diversificación" al sector agroalimentario.

Los grandes números de un gran sector

Planas ha ofrecido también las grandes cifras del sector agrario nacional, uno de los más potentes de la economía si bien tiene un mayor peso en Andalucía. La producción se situó el año pasado en 75.600 millones de euros, la cuarta de toda la Unión Europea; la renta agraria alcanzó los 41.200 millones de euros, la más elevada del continente.

Las exportaciones de productos agrarios españoles llegaron a 77.200 millones de euros y Planas destacó el superávit en este aspecto, cifrado en 18.300 millones de euros, sólo superado por la potencia exportadora de Holanda. "Fácilmente suponemos el 30% de todo el superávit agroalimentario de toda la UE", que ronda los 60.000 millones de euros anuales.

Pero además, de acuerdo con las cifras de Planas, las exportaciones han aumentado desde 2018 (cuando asumió la cartera de Agricultura) en un 80%, de las que dos tercios van destinadas a la Unión Europea.