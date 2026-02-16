El ministro Luis Planas, sobre el acuerdo con Mercosur: "Los argumentos en contra son los mismos de Francia hace 30 años"

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, un grupo de países de América del Sur con un gran potencial como mercado, lleva un año generando ríos de tinta desde que se planteó su aprobación definitiva después de décadas de negociación. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha referido este lunes al pacto comercial en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA.

Planas ha asegurado que todos los argumentos en contra del acuerdo de libre comercio de Mercosur son los mismos que ya planteó Francia "hace 30 años", más o menos cuando comenzaron unas conversaciones iniciadas a finales de los años 90 del pasado siglo. "Todos los argumentos que se usan en España" para rechazar el proyecto "son los mismos de Francia de hace 30 años", ha añadido el responsable de la cartera de Agricultura.

Tradición comercial de Francia con América Latina

Según Planas, Francia carece de una tradición comercial con los países de habla hispana o portuguesa y su política en este ámbito se ha centrado en potenciar sus relaciones con naciones francófonas como sus antiguas colonias africanas. En la actualidad, el país galo tiene poco interés en Mercosur dado que allí vende "aviones y poco más", en palabras del ministro. También están presentes, ha recordado, algunas multinacionales como Carrefour y Renault.

El ministro de recordado las virtudes de un acuerdo como este, que permitiría acceder a un mercado potencial de 300 millones de consumidores en mejores condiciones que las actuales. Solo hay, ha asegurado siete productos que podrían provocar distorsiones en el mercado europeo ("sensibles", según la terminología usada por Planas), principalmente la carne de vacuno.

El catálogo de exportaciones francesas, muy reducido

Por otro lado, Francia tiene un catálogo de exportaciones alimentarias muy restringido, al menos en comparación con España. Sus vinos acaparan un 70% de las ventas al exterior, que si se añaden quesos y carne de vacuno alcanzan al 98% de la producción agraria francesa que sale fuera de sus fronteras. En España, por contra, el portfolio de productos del sector primario tiene 35 referencias. Entre ellas, algunas tan importantes para la economía cordobesa como el aceite de oliva o los vinos.