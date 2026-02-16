Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DATOS DE LA CHG

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba tras el impacto de las últimas borrascas

Dos embalses superan su capacidad en este lunes 16 de febrero

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana

A. J. González

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba supera ya el 80% de su capacidad tras los temporales de las últimas semanas y sin previsión de lluvias significativas esta semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este lunes 16 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 81,30% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 80,94 por ciento.

Desembalse en el Yeguas.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 16 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,68% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,21%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,08%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 84,39%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 102,58%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,26%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,44%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,14%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,82%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,90%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,31%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 62,31% de su capacidad.

