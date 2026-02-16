Consulta el nivel de los embalses de Córdoba tras el impacto de las últimas borrascas

El nivel de los embalses de Córdoba supera ya el 80% de su capacidad tras los temporales de las últimas semanas y sin previsión de lluvias significativas esta semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este lunes 16 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 81,30% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 80,94 por ciento.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 16 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG: