Los premios del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro ponen en valor el compromiso ambiental

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Córdoba, Rafael Martínez, ha presidido este viernes la entrega de los premios de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, celebrada en el centro de visitantes Venta Nueva, ubicado en el término municipal de Cardeña. Un acto que ha servido para reconocer la implicación de personas y entidades en la divulgación, la conservación y la puesta en valor de este espacio natural protegido, y que se ha consolidado como un punto de encuentro entre ciudadanía, territorio y patrimonio natural.

Durante el acto, se han entregado los galardones correspondientes a los premios Bolo de Fotografía y Lince Ibérico, concedidos por la Junta Rectora del Parque Natural, presidida por Bartolomé Valle Buenestado. Estos reconocimientos ponen el acento en la participación social y en la capacidad de la ciudadanía para convertirse en aliada activa en la defensa de los valores ambientales, paisajísticos y culturales del parque.

Rafael Martínez ha destacado que estos premios “sirven para implicar a la población en el conocimiento y la protección de los espacios naturales protegidos”, subrayando que iniciativas como esta “refuerzan el vínculo entre el territorio y quienes lo habitan o lo visitan”. El delegado territorial ha señalado que la sensibilización ambiental es una herramienta clave para garantizar la conservación a largo plazo de enclaves tan valiosos como la Sierra de Cardeña y Montoro, donde la biodiversidad y los usos tradicionales conviven en equilibrio.

El premio ‘Lince Ibérico’, correspondiente en esta edición a la categoría de Conservación, ha recaído en Eduardo Gil de Santibáñez y de la Mora, propietario de la finca Valdecañas, por su compromiso continuado con los valores naturales del parque. En su propiedad se encuentran especies protegidas de gran relevancia, como el lince ibérico (Lynx pardinus) o el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), fruto de una gestión sostenida en el tiempo que ha demostrado que el aprovechamiento de los recursos naturales puede realizarse de forma ordenada y compatible con la conservación. El delegado ha afirmado que este reconocimiento “pone en valor una forma de gestionar el territorio que es ejemplo de sostenibilidad y respeto al medio natural”.

Premio 'Bolo de Fotografía'

En cuanto al premio Bolo de Fotografía, el primer y tercer galardón han sido otorgados a Carlos Caballero Díaz por las obras Siesta entre vacas y Ciervas entre ruinas, mientras que Alfonso Roldán Losada ha sido reconocido por la fotografía “Lirón careto”. A través de estas imágenes, el certamen ha mostrado distintas miradas sobre la riqueza faunística y paisajística del parque, acercando sus valores a un público amplio desde una perspectiva artística y divulgativa.

En el marco del acto, el delegado territorial ha entregado a cada uno de los premiados una cesta de productos de la Marca Parque Natural de Andalucía, un distintivo de calidad impulsado por la Junta de Andalucía que abre nuevas oportunidades de promoción, comercialización y difusión a empresas vinculadas a los espacios naturales protegidos. Rafael Martínez ha incidido en que esta marca “representa una apuesta por el desarrollo local sostenible”, al tiempo que contribuye a reforzar la identidad de los productos y servicios asociados al entorno natural.

El delegado ha puesto también el acento en el esfuerzo que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha venido realizando en la mejora y modernización de los equipamientos de uso público del parque. En este sentido, ha puesto de relieve que la renovación de la dotación interpretativa del centro de visitantes ‘Venta Nueva’ ha permitido mejorar la experiencia de quienes se acercan a conocer este espacio natural, al tiempo que se han impulsado actuaciones como el acondicionamiento del nuevo sendero que conecta Cardeña con la Venta del Charco a través de la vía pecuaria Cordel de Fuencaliente a Marmolejo.

Asimismo, ha indicado que está prevista la próxima ejecución de una pasarela peatonal que unirá el centro de visitantes con este sendero, facilitando la conexión directa con el municipio y fomentando un uso público accesible y respetuoso. Una actuación que, según ha sostenido, “impulsa la integración del parque en la vida cotidiana del municipio y acerca aún más el patrimonio natural a la ciudadanía”.