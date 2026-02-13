Montilla-Moriles encara una prometedora cosecha tras la mejor campaña de lluvias de los últimos años

El sector vitivinícola de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha recibido con optimismo los datos de pluviometría registrados durante el último tramo de 2025 y el inicio de 2026 en el marco de la campaña de lluvias de otoño e invierno.

Así lo recoge el primer boletín del año elaborado por el Aula de Viticultura del Consejo Regulador, que sitúa este periodo como uno de los más favorables de los últimos ejercicios por el volumen, la distribución y la forma en que se han producido las precipitaciones.

A partir de ese análisis, el informe técnico subraya que la valoración positiva no responde únicamente a la cantidad total de agua recogida, sino también al modo en que se han sucedido las lluvias. Y es que los numerosos días de niebla registrados durante el otoño han favorecido la creación de reservas hídricas en el suelo, una circunstancia que, de acuerdo con los técnicos del Aula de Viticultura, permite augurar un desarrollo correcto de las cepas y una buena cosecha de cara a la próxima vendimia.

Además, los registros obtenidos por el pluviómetro instalado en la Oficina Comarcal Agraria evidencia un cambio de tendencia respecto a las campañas anteriores, marcadas por la sequía. El análisis comparativo de las otoñadas —comprendidas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre— muestra un incremento notable de los acumulados en los tres últimos años.

Evolución de las lluvias

En ese contexto, la evolución de la pluviometría durante los últimos seis años agrícolas refleja con claridad el alcance del cambio experimentado. Tras un año 2019/20 con 590 litros por metro cuadrado, el registro descendió bruscamente en 2020/21 hasta los 355 litros por metro cuadrado, lo que supuso una reducción cercana al 40 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Los años 2021/22 y 2022/23 mantuvieron valores similares, con 395 y 365 litros por metro cuadrado respectivamente, consolidando un periodo de baja pluviometría. La recuperación se hizo visible en 2023/24, cuando se alcanzaron 617 litros por metro cuadrado, un incremento de alrededor del 66 por ciento respecto a la media de los tres años precedentes.

Esta tendencia al alza se ha reforzado en 2024/25, cuyo cierre con 692,6 litros por metro cuadrado supone un aumento adicional de algo más del 12% sobre el año anterior y prácticamente duplica, con un incremento cercano al 95 por ciento, el mínimo registrado en 2020/21.

Sanidad del viñedo

Por otro lado, las abundantes precipitaciones registradas durante los meses de diciembre y enero están teniendo una incidencia directa en la sanidad del viñedo, especialmente en el control natural de determinadas plagas. El boletín técnico destaca que las lluvias continuas han resultado muy negativas para el desarrollo de la oruga peluda, ya que las precipitaciones deshacen las telarañas que protegen las colonias de orugas pequeñas. Como consecuencia, en estos momentos se observan muy pocas colonias activas en el campo.

De igual modo, el informe señala que el estado fenológico predominante de la uva Pedro Ximénez entre el 15 de diciembre y el 15 de enero pasados se mantiene en Estado A, correspondiente a la yema de invierno. En este contexto, y aprovechando las condiciones de humedad del suelo, los viticultores se encuentran inmersos en plena labor de poda. Desde el Consejo Regulador se recomienda realizar una poda de respeto de las corrientes de savia, con el objetivo de favorecer la longevidad del viñedo y reducir el riesgo de aparición de enfermedades de la madera.

Por otro lado, el Aula de Viticultura ha emitido una advertencia relacionada con el uso de herbicidas de traslocación en estas fechas. Debido a las heridas recientes provocadas por la poda, existe el riesgo de que las cepas absorban estos productos si se aplican sin las debidas precauciones. En ese sentido, se aconseja evitar mojar los cortes de poda con el caldo de tratamiento o, alternativamente, dejar transcurrir un tiempo prudencial para que las heridas cicatricen antes de proceder a la aplicación.

Finalmente, el boletín recuerda que desde el pasado 15 de enero y hasta el próximo 3 de marzo permanece abierto el plazo para solicitar nuevas plantaciones de viñedo. Este trámite debe realizarse obligatoriamente de forma telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía.