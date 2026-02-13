DATOS DE LA CHG
Consulta el nivel de los embalses de Córdoba a la espera del impacto de Oriana este viernes
Dos embalses superan su capacidad en este viernes 13 de febrero
El nivel de los embalses de Córdoba roza ya el 80% de su capacidad tras los temporales de las últimas semanas y a la espera del impacto de la borrasca Oriana que este viernes podría poner el cierre a los episodios de inestabilidad. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este viernes 13 de febrero, en el que se espera una tregua de las precipitaciones antes del impacto de Nils este viernes, los pantanos de Córdoba alcanzan el 79,84% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 79,51 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 13 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,47% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,78%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,74%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,83%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 103,52%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,42%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,07%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,56%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,48%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 72,70%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,07%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 57,55% de su capacidad.
- Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
- Las lluvias lastran la recogida de la aceituna en Córdoba y rebajan el rendimiento
- Fermín Gallardo, el hombre que cambió las monterías de Córdoba
- Los embalses de Córdoba suben más de 3 puntos en 24 horas: así están los niveles en una jornada crítica para las inundaciones
- Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero
- Radiografía de la caza en Córdoba: 1.500 cotos y 1,1 millones de hectáreas dedicadas a la actividad cinegética