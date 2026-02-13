Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DATOS DE LA CHG

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba a la espera del impacto de Oriana este viernes

Dos embalses superan su capacidad en este viernes 13 de febrero

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana

A. J. González

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba roza ya el 80% de su capacidad tras los temporales de las últimas semanas y a la espera del impacto de la borrasca Oriana que este viernes podría poner el cierre a los episodios de inestabilidad. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este viernes 13 de febrero, en el que se espera una tregua de las precipitaciones antes del impacto de Nils este viernes, los pantanos de Córdoba alcanzan el 79,84% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 79,51 por ciento.

Desembalse en el Yeguas.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 13 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,47% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,78%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,74%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,83%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 103,52%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,42%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,07%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,56%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,48%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 72,70%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,07%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 57,55% de su capacidad.

