Asaja Córdoba cifra en más de 700 millones las pérdidas en el campo por los últimos temporales

Los últimos temporales han dejado una factura histórica en el campo cordobés. Asaja Córdoba ha realizado una primera valoración de los daños y estima que las pérdidas superan ya los 700 millones de euros, una cifra que podría aumentar en los próximos días a medida que agricultores y ganaderos accedan a sus explotaciones y cuantifiquen con mayor precisión el impacto real.

Las abundantes precipitaciones han condicionado de forma muy negativa la campaña agrícola. En el caso de los cereales y leguminosas, los suelos se encuentran completamente saturados, afectando a la nascencia, la uniformidad del cultivo y la sanidad vegetal. La imposibilidad de entrada de maquinaria ha retrasado labores esenciales como el abonado, con el consiguiente amarilleamiento de los trigos, así como tratamientos herbicidas y fungicidas. Los daños en estos cultivos se estiman en más de 54 millones de euros.

El olivar concentra el mayor volumen de pérdidas. Las lluvias intensas y prolongadas están provocando asfixia radicular, erosión severa, caída de fruto y un notable incremento de enfermedades como la aceituna jabonosa o el repilo. Se calcula una disminución mínima del 30% de la cosecha prevista, especialmente por la imposibilidad de recolectar la aceituna caída al suelo. La pérdida de producción y calidad en el olivar asciende a casi 550 millones de euros.

Cítricos

El sector citrícola tampoco escapa al impacto. La caída de fruta por viento y lluvia supone reducciones de entre el 30% y el 40% de la cosecha, alcanzando el 50% en variedades tempranas. Además, hay parcelas completamente inundadas en la Vega del Guadalquivir, lo que obligará a intensificar tratamientos y elevar costes. Las pérdidas en cítricos superan los 42 millones de euros.

La ganadería afronta también una situación crítica. El ovino registra infecciones en pezuñas por la humedad constante y nuevas bajas en parideras debilitadas por la lengua azul. En explotaciones de bovino extensivo se han producido incluso muertes de vacas preñadas ante la imposibilidad de acceso veterinario por el estado de caminos y suelos. A ello se suman daños en infraestructuras, alambradas, captaciones de agua y sistemas solares.

Desde Asaja insisten en que se trata de una estimación inicial y alertan de que el balance podría agravarse conforme se disponga de datos definitivos de todas las explotaciones afectadas.