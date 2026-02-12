Las lluvias recogidas en enero en los embalses del Guadalquivir triplican la media de los últimos 25 años

Las intensas precipitaciones registradas durante el pasado mes de enero han dejado cifras históricas en los embalses de Córdoba y el resto de la cuenca del Guadalquivir. Según el Informe Pluviométrico Mensual de enero de 2026 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la precipitación media en los 49 embalses principales de la demarcación alcanzó los 180 litros, más de tres veces el valor medio histórico del mismo mes en los últimos 25 años, situado en 56 litros.

El organismo de cuenca califica el mes como "excepcionalmente lluvioso". La máxima precipitación se registró en el embalse de Quiebrajano (Jaén), con 393,7 litros, mientras que la mínima se localizó en el de Negratín (Granada), con 66,2 litros.

En el caso de Córdoba, los datos también reflejan un año hidrológico muy por encima de lo habitual. Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre, hasta el 31 de enero, la precipitación media acumulada en la provincia alcanza los 437 litros. Esta cifra supone un 54% más que la media del mismo periodo en los últimos 25 años, que se sitúa en 284 litros. Los embalses cordobeses son los que más agua han recogido en este periodo tras los de la provincia de Sevilla (507 litros). De hecho, el registro actual en Córdoba solo se ve superado en cuatro ejercicios del último cuarto de siglo: 2000-2001 (462 litros), 2009-2010 (536), 2010-2011 (519) y 2012-2013 (440).

Precipitaciones medias mensuales en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. / CHG

Un enero marcado por seis borrascas de alto impacto

El comportamiento pluviométrico del mes ha estado condicionado por el paso sucesivo de varias borrascas de gran impacto -Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin- que han dejado precipitaciones persistentes en toda la demarcación. En algunos puntos se han producido episodios localmente intensos y una distribución espacial muy irregular.

Los mayores acumulados se han concentrado en la zona oriental de la cuenca, especialmente en las sierras de Cazorla, Segura y Sierra Sur de Jaén, así como en las cabeceras del río Genil, en Sierra Nevada, y del río Fardes, en la Sierra de Huétor, en la provincia de Granada. De hecho, los embalses con mayores registros acumulados -por encima de los 650 litros- han sido Aguascebas (721,4 litros) y Quiebrajano (669,6), ambos en la provincia de Jaén.

Mapa de las precipitaciones de enero en Andalucía. / CHG

Febrero mantiene la tendencia

A estos datos de enero hay que sumar las lluvias persistentes que está dejando el arranque de febrero. En apenas once días, las precipitaciones asociadas a nuevas borrascas como Kristin, Leonardo o Marta han dejado ya 148 litros, lo que consolida la tendencia lluviosa de este inicio de año hidrológico.

Viandantes con paraguas en el Puente Romano de Córdoba en un día de lluvia. / Manuel Murillo

Los datos, por embalses

Los embalses de Guadanuño y el Martín Gonzalo son los que más agua de las lluvias han recogido en enero: 204,6 mm y 202,5 mm, respectivamente. Desde el otoño, encabezan la lista el Bembézar, con 580,2 mm. Estos son los datos de todos los pantanos de la provincia: