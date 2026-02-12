DATOS DE LA CHG
Consulta el nivel de los embalses de Córdoba en una jornada de tregua de lluvias
Tres embalses superan su capacidad en este jueves 12 de febrero
El nivel de los embalses de Córdoba roza ya el 80% de su capacidad tras los temporales de las últimas semanas y las lluvias recibidas en estas últimas jornadas. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este jueves 12 de febrero, en el que se espera una tregua de las precipitaciones antes del impacto de Nils este viernes, los pantanos de Córdoba alcanzan el 79,54% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 78,95 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 12 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 102,53% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 101,44%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,89%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,86%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 102,81%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,30%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,49%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,87%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,65%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 70,81%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,89%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 55,30% de su capacidad.