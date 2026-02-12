Consulta el nivel de los embalses de Córdoba en una jornada de tregua de lluvias

El nivel de los embalses de Córdoba roza ya el 80% de su capacidad tras los temporales de las últimas semanas y las lluvias recibidas en estas últimas jornadas. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este jueves 12 de febrero, en el que se espera una tregua de las precipitaciones antes del impacto de Nils este viernes, los pantanos de Córdoba alcanzan el 79,54% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 78,95 por ciento.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 12 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG: