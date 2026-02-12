Asaja Córdoba denuncia la posible manipulación del mercado del aceite para mantener los precios bajos

La organización agraria Asaja ha lanzado este jueves una alerta sobre lo que considera "indicios claros" de una manipulación del mercado del aceite de oliva para mantener los precios bajos en origen, a pesar de una situación en la que desde hace tiempo se calcula que habrá una producción inferior a la esperada.

En un comunicado, Asaja explica que ya ha presentado una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que se investigue la intervención interesada en el mercado. Entre sus argumentos cita posibles violaciones de artículos de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La patronal indica que desde noviembre las lluvias han impedido la recogida de la aceituna al ritmo habitual y estima la bajada en un 35% de la producción prevista en los aforos sólo en la provincia de Córdoba, que concuerda con los últimos datos de la campaña aportados por el Ministerio referidos a la provincia de Córdoba. En todo el país las pérdidas serán menores, de en torno a un 20%, dado que grandes zonas fuera de Andalucía ya habían terminado la campaña cuando llegaron las borrascas. Esa caída en la producción no se debe exclusivamente a las lluvias de noviembre, un mes en que la elaboración de aceite aún no está generalizada en Córdoba, sino a los temporales desde principios de año.

Una bajada del 20% en el precio

En esta tesitura, Asaja explica que desde el 16 de noviembre hasta el 9 de febrero los precios del aceite han caído un 20%, en lugar de subir por el simple efecto de la ley de la oferta y la demanda: a menor oferta, debería haber un incremento de precios. Así ocurrió durante los años finales de la sequía.

Para Asaja, "una reducción de la oferta del 20-35% no puede traducirse en una bajada de precios de esa magnitud sin la existencia de factores distorsionadores" y denuncia "una posible alteración artificial del mercado". En su comunicado, Asaja elude concretar las responsabilidades de esta hipotética manipulación del mercado; en su lugar, pide a los investigadores que identifiquen "posibles operadores o prácticas que estén generando distorsiones contrarias a la normativa".