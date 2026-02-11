La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias

Los datos oficiales confirman los peores presagios de las organizaciones olivareras, que barruntaban desde hace semanas una caída en la producción de aceite de oliva debido a las lluvias constantes desde finales del año pasado. Los números que se acaban de conocer son peores de lo esperado.

Según las cifras del Ministerio de Agricultura publicadas este miércoles, que incluyen la producción de aceite de oliva en todo el país hasta el 31 de enero, las almazaras cordobesas han elaborado ya 180.000 toneladas del producto desde que arrancó la campaña 2025-2026 el otoño pasado. El dato por sí solo no dice mucho, pero adquiere relevancia si se compara con la producción hasta la misma fecha del año pasado, cuando se llegó a las 245.000 toneladas. La caída ha sido de 65.000 toneladas, muy superior a lo esperado, en un ejercicio que los aforos preveían similar al anterior.

Producción concentrada entre diciembre y enero

La campaña del olivar cordobés siempre suele estar a punto de acabar a comienzos de febrero, con la producción concentrada en los meses de diciembre y enero. El año pasado, para estas fechas ya se había elaborado el 90% de todo el aceite previsto en el aforo, y los números finales no variaron demasiado sobre las previsiones.

Olivares anegados en Baena, hace unos días. / CÓRDOBA

Este año, sin embargo, las 180.000 toneladas acumuladas representan apenas dos tercios del aforo inicial, situado cerca de las 270.000 toneladas para el total de la campaña. En resumen, sólo se ha producido hasta el 31 de enero en torno al 65% del aceite de toda la campaña, frente al 90% del año pasado.

Las lluvias, la clave de la caída de producción

Las lluvias por sí solas explican la caída en la producción, y así lo llevan diciendo las asociaciones del sector desde hace semanas. En estas condiciones, no ha sido posible recoger la aceituna a tiempo, dado que cuando llueve no trabajan los jornaleros ni entran las máquinas a los olivares. Todo se retrasa.