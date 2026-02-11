Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este miércoles 11 de febrero. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 77,59 por ciento de su capacidad, que es de 8.037 hectómetros cúbicos.

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (97,33%), seguida de Sevilla (94,31%), Córdoba (78,36%), Jaén (78,06%) y Granada (49,41%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.