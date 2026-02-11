Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DATOS DE LA CHG

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba en una nueva jornada de lluvias

Tres embalses superan su capacidad en este miércoles 11 de febrero

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana

A. J. González

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba supera el 75% de volumen embalsado tras el temporal de la semana pasada y el fin de semana con el impacto de las borrascas Leonardo y Marta, y con más lluvias esta semana. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que este miércoles 11 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 78,36% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 77,59 por ciento.

Desembalse en el Yeguas.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 11 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 103,12% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 101,19%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,30%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,92%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 102,78%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,03%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,24%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,98%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,77%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 69,39%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,69%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 53,98% de su capacidad.

