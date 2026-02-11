DATOS DE LA CHG
Consulta el nivel de los embalses de Córdoba en una nueva jornada de lluvias
Tres embalses superan su capacidad en este miércoles 11 de febrero
El nivel de los embalses de Córdoba supera el 75% de volumen embalsado tras el temporal de la semana pasada y el fin de semana con el impacto de las borrascas Leonardo y Marta, y con más lluvias esta semana. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que este miércoles 11 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 78,36% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 77,59 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 11 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 103,12% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 101,19%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,30%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,92%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 102,78%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,03%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,24%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,98%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,77%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 69,39%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,69%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 53,98% de su capacidad.
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Las lluvias lastran la recogida de la aceituna en Córdoba y rebajan el rendimiento
- Los embalses de Córdoba suben más de 3 puntos en 24 horas: así están los niveles en una jornada crítica para las inundaciones
- Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero
- Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas
- Deoleo inicia en Córdoba la celebración del 160 aniversario de su planta de Carbonell en Alcolea