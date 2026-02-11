Consulta el nivel de los embalses de Córdoba en una nueva jornada de lluvias

El nivel de los embalses de Córdoba supera el 75% de volumen embalsado tras el temporal de la semana pasada y el fin de semana con el impacto de las borrascas Leonardo y Marta, y con más lluvias esta semana. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que este miércoles 11 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 78,36% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 77,59 por ciento.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 11 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG: