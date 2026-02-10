Radiografía de la caza en Córdoba: 1.500 cotos y 1,1 millones de hectáreas dedicadas a la actividad cinegética

Diario CÓRDOBA entregará este miércoles con el periódico un ejemplar, completamente gratuito, del libro Conversaciones de campo con Fermín Gallardo, un amplio estudio sobre la actividad cinegética articulado en torno a la figura del destacado gestor de fincas con cuatro décadas de experiencia en el sector. Gallardo fue una figura clave en el resurgir de la caza mayor en Córdoba durante el último tercio del siglo pasado.

La obra fue presentada este martes en la Fundación Caja Rural del Sur, uno de los patrocinadores del libro junto al Grupo Rosmarino, el Ayuntamiento de Córdoba y la finca El Capricho. En la presentación intervinieron el hijo de Fermín Gallardo; el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios; Rafael Martínez, delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba de la Junta de Andalucía; Isabel Albás, teniente de alcalde de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba; y Salvador Fuentes, presidente de la Diputación Provincial. El acto estuvo presentado por el periodista José María Martín y contó con una última intervención del propio Fermín Gallardo, quien agradeció su presencia a los asistentes, unas 160 personas que llenaron el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur.

Contribuyendo a la provincia

El presidente de la Caja Rural señaló que «el principal papel de Fermín Gallardo a lo largo de su vida ha sido contribuir a su provincia de Córdoba, sobre todo a Sierra Morena, pero eso podríamos extrapolarlo al resto del territorio nacional donde se desarrolla actividad cinegética». Entre sus mayores valores, dijo el directivo, está haber trabajado «con un criterio propio» que además desarrolló con una «facilidad pasmosa por su conocimiento del campo, de las reses y de los ciervos principalmente».

Presentación del libro de Diario Córdoba sobre la caza y Fermín Gallardo en imágenes / A.J. González

Todo eso, señaló García-Palacios, lo hizo Fermín Gallardo «en la creencia de que lo que estaba haciendo era para mejorar el entorno». «Su trabajo ha sido absolutamente excelente», concluyó.

El delegado de Medio Ambiente ofreció un breve balance de la actividad cinegética en la provincia de Córdoba el año pasado, cuando se celebraron 500 cacerías en todo el territorio. De ellas, la mitad de ellas monterías (actividad de caza mayor), y se generaron en torno a 22.000 empleos, según los datos que dio Martínez. A ello hay que sumar el empleo indirecto en torno a las armerías, gastronomía, turismo o sociedades de cazadores.

Un enorme coto

Córdoba es una de las provincias del país con mayor importancia de la caza, gracias a sus 1.500 cotos (300 de ellos de caza mayor) y a que dispone de un 80% de su superficie acotada para la actividad cinegética, con 1,1 millones de hectáreas. Por todo ello, Martínez defendió la importancia de mantener viva la caza como elemento de sostenibilidad del territorio. «Desde la Consejería tenemos clara la importancia ambiental de la caza», dijo el delegado señalando que «hay especies sin depredadores naturales que están ocasionando muchos daños en la actividad agrícola o la infraestructura», además de ser vectores de transmisión de enfermedades. La caza puede ayudar a controlar las poblaciones de esas especies, entre las que destaca el jabalí.

Jesús Morales, gerente de Diario CÓRDOBA, entrega un recuerdo a Fermín Gallardo. / A. J. González / AJGONZALEZ

Albás, por su parte, señaló que Córdoba «no puede entenderse sin su campo, sin la dehesa y sin nuestra sierra, que tenemos el privilegio de tener a tan solo unos minutos. Un paisaje natural donde la actividad cinegética ha sido, durante décadas, motor económico, cultural y social para nuestra ciudad y muchos de los pueblos de la provincia».

Incidió además en que «proteger nuestro campo es proteger y reconocer el valor de quienes lo cuidan cada día. Eso pasa por reconocer y cuidar las actividades tradicionales que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos con responsabilidad, planificación técnica y equilibrio ambiental». De ese modo, apuntó la teniente de alcalde, es necesario potenciar «la labor educacional para favorecer ese conocimiento» de las virtudes de la caza.

Un recurso para la "España vacía"

Salvador Fuentes destacó dos «cualidades» de la caza. Por un lado, su capacidad para actuar frente a la «España vacía» al configurarse como «un motor de desarrollo del mundo rural imprescindible para la economía y el empleo, una verdad que se sustenta con los datos» como los que aportó el delegado de Medio Ambiente de la Junta. Además, el presidente de la Diputación puso de relieve que la cacería es «una máquina desbrozadora del combustible del monte», lo que ayuda a prevenir los incendios forestales.

Además, Fuentes sostuvo que «la caza no es una reliquia del pasado», sino «una tradición que aúna cultura y respeto por la naturaleza. Eso es el mundo de la caza y como presidente de la Diputación lo digo así y sin complejos» puesto que «esta forma de ser nuestra es muy necesaria».