Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PoblaciónEmbalsesCámaras en el ríoOcio findeAceite de olivaBalance borrascasApuñalamiento Sector SurExposición BelmonteEl tiempo
instagramlinkedin

Sector primario

La Junta de Andalucía insta a agricultores y ganaderos de Córdoba a comunicar los daños de las borrascas Leonardo y Marta

Adolfo Molina subraya que el uso de la aplicación DCAL es clave para evaluar el impacto del temporal y activar medidas de apoyo al sector

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, vuelta de los desalojados y tareas de limpieza

Olivares anegados en Baena, hace unos días.

Olivares anegados en Baena, hace unos días. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha pedido a los agricultores y ganaderos de la provincia que comuniquen los daños sufridos en sus explotaciones tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta a través de la aplicación DCAL (Datos Climáticos Adversos Locales), impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

El delegado ha señalado que estos episodios meteorológicos han provocado importantes daños en explotaciones agrícolas y ganaderas, afectando a cultivos, infraestructuras, caminos rurales y sistemas de riego, por lo que ha subrayado la necesidad de disponer de información precisa y actualizada para poder actuar con rapidez, informa la Junta en una nota de prensa.

Información clave para activar ayudas

La comunicación de los daños a través de la app DCAL es fundamental para que la Administración tenga un conocimiento real del impacto del temporal y pueda valorar las medidas de apoyo necesarias”, ha explicado Molina.

En este sentido, ha insistido en que la colaboración del sector es esencial para dimensionar correctamente las consecuencias de las borrascas y articular respuestas eficaces desde las distintas administraciones.

Importancia de los seguros agrarios

El delegado del Gobierno andaluz ha recordado asimismo la importancia de activar los seguros agrarios correspondientes, animando a los agricultores y ganaderos a contactar con sus aseguradoras para tramitar los partes de siniestro y acogerse a las coberturas previstas ante fenómenos meteorológicos extremos.

Apoyo al campo cordobés

Adolfo Molina ha querido trasladar un mensaje de respaldo al sector primario cordobés, destacando que “el Gobierno andaluz es plenamente consciente de las dificultades que atraviesa el campo tras este episodio de lluvias y está trabajando de forma coordinada para evaluar los daños y acompañar al sector en el proceso de recuperación”.

Noticias relacionadas y más

Por último, ha reiterado que “el campo cordobés es un pilar estratégico para la economía y el empleo de la provincia”, y ha asegurado que desde la Junta de Andalucía se continuará ofreciendo información, apoyo y acompañamiento a los afectados, animándolos a acudir a sus oficinas agrarias comarcales para recibir asesoramiento.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
  2. La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
  3. Las lluvias lastran la recogida de la aceituna en Córdoba y rebajan el rendimiento
  4. Los embalses de Córdoba suben más de 3 puntos en 24 horas: así están los niveles en una jornada crítica para las inundaciones
  5. Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero
  6. Fermín Gallardo, el hombre que cambió las monterías de Córdoba
  7. Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas
  8. Radiografía de la caza en Córdoba: 1.500 cotos y 1,1 millones de hectáreas dedicadas a la actividad cinegética

Asaja Córdoba denuncia la posible manipulación del mercado del aceite para mantener los precios bajos

Asaja Córdoba denuncia la posible manipulación del mercado del aceite para mantener los precios bajos

Las lluvias recogidas en enero en los embalses del Guadalquivir triplican la media de los últimos 25 años

Las lluvias recogidas en enero en los embalses del Guadalquivir triplican la media de los últimos 25 años

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba en una jornada de tregua de lluvias

La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias

La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias

Fermín Gallardo, el hombre que cambió las monterías de Córdoba

Radiografía de la caza en Córdoba: 1.500 cotos y 1,1 millones de hectáreas dedicadas a la actividad cinegética

Crisis en el campo por el temporal: Asaja Córdoba solicita a los ayuntamientos la exención del IBI de rústica

Crisis en el campo por el temporal: Asaja Córdoba solicita a los ayuntamientos la exención del IBI de rústica
Tracking Pixel Contents