La Junta de Andalucía insta a agricultores y ganaderos de Córdoba a comunicar los daños de las borrascas Leonardo y Marta

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha pedido a los agricultores y ganaderos de la provincia que comuniquen los daños sufridos en sus explotaciones tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta a través de la aplicación DCAL (Datos Climáticos Adversos Locales), impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

El delegado ha señalado que estos episodios meteorológicos han provocado importantes daños en explotaciones agrícolas y ganaderas, afectando a cultivos, infraestructuras, caminos rurales y sistemas de riego, por lo que ha subrayado la necesidad de disponer de información precisa y actualizada para poder actuar con rapidez, informa la Junta en una nota de prensa.

Información clave para activar ayudas

“La comunicación de los daños a través de la app DCAL es fundamental para que la Administración tenga un conocimiento real del impacto del temporal y pueda valorar las medidas de apoyo necesarias”, ha explicado Molina.

En este sentido, ha insistido en que la colaboración del sector es esencial para dimensionar correctamente las consecuencias de las borrascas y articular respuestas eficaces desde las distintas administraciones.

Importancia de los seguros agrarios

El delegado del Gobierno andaluz ha recordado asimismo la importancia de activar los seguros agrarios correspondientes, animando a los agricultores y ganaderos a contactar con sus aseguradoras para tramitar los partes de siniestro y acogerse a las coberturas previstas ante fenómenos meteorológicos extremos.

Apoyo al campo cordobés

Adolfo Molina ha querido trasladar un mensaje de respaldo al sector primario cordobés, destacando que “el Gobierno andaluz es plenamente consciente de las dificultades que atraviesa el campo tras este episodio de lluvias y está trabajando de forma coordinada para evaluar los daños y acompañar al sector en el proceso de recuperación”.

Por último, ha reiterado que “el campo cordobés es un pilar estratégico para la economía y el empleo de la provincia”, y ha asegurado que desde la Junta de Andalucía se continuará ofreciendo información, apoyo y acompañamiento a los afectados, animándolos a acudir a sus oficinas agrarias comarcales para recibir asesoramiento.

En Directo

Tomás Moreno Precipitaciones previstas en España hoy miércoles, 11 de febrero. / X / @AEMET_Andalucia ¿Vuelta a la lluvia o un último día nublado? El sol pugna por salir para algarabía de los cordobeses Es dura la pugna que lidia el sol con las nubes tras semanas de fuertes precipitaciones que llevaron al río Guadalquivir a un caudal desorbitado, con desalojos, multitud de incidencias y una alta factura para el campo y otros sectores de especial relevancia en la provincia. Pero parece que, poco a poco, el astro rey va ganando terreno y dejando en anécdotas las precipitaciones, que continuarán durante el día de hoy, aunque muy mitigadas. Para nada tendremos las lluvias de las últimas semanas, ya que no se esperan acumulados de más de unos pocos litros, abriéndose los cielos a partir de media mañana, aunque habrá nuevas precipitaciones durante la próxima noche y en la madrugada. ¿Y para los próximos días? Con el pequeño 'paso atrás' que supondrá el viernes, que de nuevo será pasado por agua, tanto el jueves como, especialmente, el fin de semana, reinará el sol. [Lea aquí el pronóstico del tiempo al completo]

Cáritas lanza en Córdoba una campaña solidaria para apoyar a afectados por las inundaciones Cáritas Diocesana de Córdoba ha lanzado una campaña solidaria para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días y que han provocado el desbordamiento de varios ríos, así como la evacuación de más de 1.500 personas de sus hogares. Según ha señalado Cáritas en una nota, la llegada de la borrasca Marta, tras el paso de Leonardo, ha mantenido los cauces de ríos y arroyos de toda la provincia de Córdoba en niveles peligrosos. Así, en Córdoba capital, el caudal del río Guadalquivir ha provocado desalojos en zonas como Villarrubia, Guadalvalle, Manjaneque y Alcolea, además de en municipios como Villafranca y Almodovar del Río, entre otros, afectando a más de 800 viviendas. [Así puedes colaborar]

El Gobierno aprueba la declaración de zona catastrófica por las borrascas para Andalucía: inversiones y ayudas a sectores afectados El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Andalucía por los efectos de las borrascas Leonardo y Marta. Se trata de un paso fundamental para facilitar el acceso a ayudas estatales directas o de fondos europeos para inversiones en infraestructuras dañadas o para favorecer a los colectivos más afectados. Está previsto que este mismo mes de febrero el Gobierno apruebe una batería de medidas concreto. "El Consejo de Ministros aprueba este martes esta declaración que va a permitir que los municipios andaluces y los sectores afectados puedan acudir a todas las líneas de ayudas que el Gobierno de España va a plantear", ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. La medida ya fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y ha sido reivindicada por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno.

Puente Genil rebaja el nivel de riesgo por el temporal a preemergencia El comité asesor del Plan Territorial de Emergencia Local de Puente Genil ha rebajado el nivel de riesgo a fase de preemergencia, tras valorar la evolución favorable de las últimas horas. El alcalde, Sergio Velasco, ha justificado esta decisión en que, a tenor de las previsiones meteorológicas, exceptuando la jornada del próximo viernes, habrá un respiro en cuanto a la incidencia de lluvias abundantes en la localidad. Velasco ha hecho balance de la situación y ha destacado que entre los aspectos más graves está el desalojo de 21 personas en la zona de la calle Calzada a consecuencia de los desprendimientos de barro y piedras del talud del Cerro de los Poetas.