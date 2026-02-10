El Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) celebra el Día Mundial de las Legumbres, que se conmemora hoy, destacando la importancia estratégica de los cultivos de leguminosas para la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático.

Con motivo de esta efeméride, el IAS-CSIC pone de relieve el trabajo que desarrollan sus investigadores e investigadoras en la mejora de la producción de leguminosas y en el desarrollo de herramientas genómicas que permiten avanzar en el conocimiento científico y su aplicación directa a la mejora genética de estos cultivos, tanto a nivel nacional como internacional.

Investigación aplicada con impacto global

Los equipos de investigación del IAS-CSIC desarrollan numerosos proyectos de I+D orientados a la optimización de prácticas de cultivo y al desarrollo de nuevas variedades adaptadas a los retos actuales, con especial atención a la Cuenca Mediterránea y a los efectos del cambio climático a corto y medio plazo.

Bajo el lema “Las legumbres aportan diversidad a los sistemas agroalimentarios”, esta conmemoración supone una nueva oportunidad para sensibilizar a la sociedad sobre el papel esencial de estos alimentos en la consecución de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

“Las judías, lentejas, garbanzos, habas y guisantes son las legumbres más conocidas, pero existen muchas más variedades en todo el mundo, todas con importantes beneficios para la nutrición, la salud, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático”, explica Diego Rubiales, investigador responsable del Grupo de Mejora Vegetal por Resistencia a Estreses del Departamento de Mejora Genética Vegetal del IAS-CSIC.

Un reto pendiente en España

España cuenta con una larga tradición en el cultivo y consumo de leguminosas, aunque ambos descendieron drásticamente desde 1950. “La ingesta pasó de 13 kilos por habitante y año a apenas 3, una tendencia que comienza a revertirse en la última década gracias a una mayor concienciación social”, señala Rubiales.

No obstante, el investigador advierte de que “seguimos consumiendo por debajo de las cantidades recomendadas por médicos y nutricionistas, y la producción nacional sigue siendo insuficiente, lo que obliga a importar tres cuartas partes de las legumbres que consumimos”. En el caso de las leguminosas destinadas a alimentación animal, la dependencia exterior es aún mayor, con una importación casi total de soja.

Proyectos europeos, nacionales y transferencia de conocimiento

El IAS-CSIC participa actualmente en importantes proyectos del programa Horizonte Europa, como Belis, Cousin, IpMorama, Nustalgic o Prospect, así como en múltiples proyectos nacionales centrados en la mejora genética de guisantes, habas, lentejas y otras especies.

Además de su papel investigador, el Instituto destaca por su actividad de divulgación y transferencia, coordinando la Red Española de Leguminosas, la Asociación Española de Leguminosas y la International Legume Society, así como editando la revista científica Legume Perspectives.

Formación, divulgación y compromiso social

Durante 2025 se han defendido dos tesis doctorales sobre leguminosas dirigidas por investigadores del IAS-CSIC, con otras dos previstas para 2026. A ello se suma una intensa actividad divulgativa, como la organización mensual de comidas temáticas, en las que se promueve el consumo de legumbres mediante recetas elaboradas por el propio personal del centro.

Con esta conmemoración, el IAS-CSIC reafirma su compromiso con la investigación, la divulgación científica y la sostenibilidad, situando a las leguminosas como un pilar clave del futuro agroalimentario.