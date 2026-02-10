Fermín Gallardo, el hombre que cambió las monterías de Córdoba

Sin la figura de Fermín Gallardo (Almodóvar del Río, 1943) no se entendería hoy por qué Córdoba es un referente en el mundo de la caza mayor en España, un sector que genera decenas de millones de euros al año. Las monterías no fueron siempre lo que son en la actualidad y fue Fermín Gallardo quien las revitalizó durante el último tercio del siglo pasado gracias a su labor como gestor de fincas. Entre otras, La Moheda, Carboneras, Puerto del Toro o Posteruelos.

Su trayectoria profesional se narra con detalle en el libro Conversaciones de campo con Fermín Gallardo, presentado este martes con la asistencia de autoridades, familiares, amigos y aficionados a la caza que rindieron un merecido homenaje a quien ha dedicado toda su vida a la caza y, por extensión, al campo cordobés. El propio Fermín Gallardo se dirigió a los asistentes con una sencilla frase que es muestra de su carácter humilde: «Lo único que quiero es que me sigáis considerando una persona natural».

Asistentes al acto ojean ejemplares del libro editado por Diario CÓRDOBA. / A. J. González

Las conversaciones que se detallan en la obra editada por Diario CÓRDOBA comienzan con otra frase reveladora, en la que Fermín avanza una idea clave para entender todo lo que hay detrás de una montería y su pasión por la caza. «Una de mis motivaciones para este libro son los jóvenes, especialmente aquellos a los que les gusta ir de montería. Sin embargo, pocos saben el gran trabajo que supone, desde mucho antes de la caza, que una finca cuente con buenos y grandes venados». A ello ha dedicado su oficio el protagonista de esta obra.

El hijo de este gestor de fincas, también Fermín Gallardo, recordó cómo su padre le mostró que «la caza forma parte del ser humano desde su origen, y que nuestro deber es defenderla como la tradición vital y necesaria que es». Así lo hizo Fermín con sus hijos, nietos y ahora también biznietos. Fermín hijo también señaló algunos de los valores de su padre que cimentaron su éxito en el mundo de la caza, como «su buen carácter y su capacidad natural para conectar con los demás».

A. J. González

En esa misma línea se manifestaron otros participantes en la presentación del libro. Isabel Albás, por ejemplo, destacó que el protagonista de la obra «supo modernizar fincas, dignificar el trabajo en el medio rural y situar el campo cordobés como referencia nacional en la gestión sostenible de la caza mayor». Rafael Martínez, por su parte, se refirió a Fermín Gallardo como «una persona que ha sido un referente en la actividad cinegética».

Salvador Fuentes, quien cerró el acto de presentación del libro, calificó a Fermín Gallardo como «gestor de fincas, empresario y buena persona, porque hay que ser buena persona para tener a tanta gente aquí para rendirte homenaje, valorar tu trabajo y acompañarte como amigos».