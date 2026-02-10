Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paseo fluvialDemolicionesLluvias en CórdobaRealojosLimpiezaParcelistasDaños en el campoAeropuertoTrabajos en AdamuzCaza mayor
instagramlinkedin

DATOS DE LA CHG

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba tras el impacto las borrascas y a la espera de nuevas lluvias esta semana

Tres embalses superan su capacidad en este martes 10 de febrero

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana

A. J. González

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba supera el 75% de volumen embalsado tras el temporal de la semana pasada y el fin de semana con el impacto de las borrascas Leonardo y Marta, y a la espera más agua esta semana, en la que se esperan lluvias, al menos hasta el sábado. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que este martes 10 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 77,37% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 76,31 por ciento.

Desembalse en el Yeguas.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 10 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas y más

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 101,67% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 101,47%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,07%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,81%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 102,03%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,45%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,49%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,80%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,34%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,83%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,56%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 52,29% de su capacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
  2. Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
  3. La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
  4. Las lluvias lastran la recogida de la aceituna en Córdoba y rebajan el rendimiento
  5. Los embalses de Córdoba suben más de 3 puntos en 24 horas: así están los niveles en una jornada crítica para las inundaciones
  6. Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero
  7. Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas
  8. Deoleo inicia en Córdoba la celebración del 160 aniversario de su planta de Carbonell en Alcolea

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba tras el impacto las borrascas y a la espera de nuevas lluvias esta semana

Diario CÓRDOBA edita una publicación especializada sobre la caza mayor a través de la experiencia de Fermín Gallardo

La Junta abre las inscripciones del curso Maestro Quesero 4.0 para impulsar la elaboración de quesos y nuevas empresas lácteas

Primera estimación del daño al campo cordobés por los temporales: la Junta calcula pérdidas de 500 millones

Primera estimación del daño al campo cordobés por los temporales: la Junta calcula pérdidas de 500 millones

Mucho más que jamón: el secreto de los ganaderos de Los Pedroches para salvar la dehesa cordobesa

Mucho más que jamón: el secreto de los ganaderos de Los Pedroches para salvar la dehesa cordobesa

El temporal causa ya problemas de estocaje en los almacenes de cítricos de La Vega

El temporal causa ya problemas de estocaje en los almacenes de cítricos de La Vega

El paraíso terrenal de la Nava

El paraíso terrenal de la Nava
Tracking Pixel Contents