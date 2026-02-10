Consulta el nivel de los embalses de Córdoba tras el impacto las borrascas y a la espera de nuevas lluvias esta semana

El nivel de los embalses de Córdoba supera el 75% de volumen embalsado tras el temporal de la semana pasada y el fin de semana con el impacto de las borrascas Leonardo y Marta, y a la espera más agua esta semana, en la que se esperan lluvias, al menos hasta el sábado. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que este martes 10 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 77,37% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 76,31 por ciento.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 10 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG: