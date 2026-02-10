Más de 500 alumnos conocerán las oportunidades del campo con un programa de la fundación de Covap

La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidad cultural y formativa de Covap, presenta Agroinnova, un programa educativo pionero destinado a acercar a los jóvenes al mundo de la agricultura, la ganadería, la dehesa y la producción sostenible de alimentos. La iniciativa, que se desarrollará durante el segundo trimestre del curso 2025/26, tiene como objetivo mostrar la diversidad de oportunidades de crecimiento personal y profesional que ofrece el territorio, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.

Agroinnova persigue favorecer la comprensión y el aprendizaje sobre la agricultura, la ganadería y el manejo de la dehesa; entender la producción sostenible y descubrir las oportunidades profesionales y personales que ofrece el territorio, reforzando el sentido de pertenencia y el orgullo por su riqueza cultural y natural. Además, busca desarrollar el trabajo en equipo, promoviendo el encuentro entre jóvenes de diferentes centros educativos.

Características del programa

Contará con la participación de 550 estudiantes de tercero de la ESO de 15 centros educativos de la zona norte de Córdoba, procedentes de las comarcas de Los Pedroches y del Valle del Guadiato. Entre los institutos participantes se encuentran los de Pozoblanco (Antonio María Calero, Los Pedroches, Ricardo Delgado Vizcaíno, La Inmaculada y Salesianos San José), Belalcázar (Juan de Soto Alvarado), El Viso (Cecilio Jiménez), Hinojosa del Duque (Padre Juan Ruiz y Jerez y Caballero), Villanueva de Córdoba (La Jara), Belmez (José Alcántara), Fuente Obejuna (Lope de Vega) y Peñarroya Pueblonuevo (Florencio Pintado, Alto Guadiato y Presentación de María).

Agroinnova dará comienzo el próximo 12 de febrero, acogiendo en este primer turno a los alumnos de tres centros educativos: el IES Jerez y Caballero de Hinojosa del Duque, el IES Ricardo Delgado Vizcaíno de Pozoblanco y el IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo.

El programa se desarrollará en siete turnos de dos días lectivos y una noche, pernoctando en Villaduke, con un máximo de 80 escolares por turno. Las fechas previstas se encuadran en febrero (días 12,13; 16,17; 19,20; 26,27) y marzo (días 5,6; 12,13; 26,27).

La experiencia incluye visitas a instalaciones donde los alumnos conocerán de primera mano la industria láctea y de alimentación animal de Covap, así como un taller de lácteos en CICAP en el que elaborarán queso y yogur, aprendiendo sobre las propiedades y procesos de transformación alimentaria. Además, se impartirán conferencias formativas centradas en innovación, pensamiento crítico y descubrimiento del potencial personal de los jóvenes.

Estudiantes en una actividad de la fundación de Covap. / CÓRDOBA

La propuesta se completa con el Juego de las Profesiones, una actividad dinámica para explorar la amplia variedad de salidas profesionales del sector agroalimentario, y con la resolución de retos por equipos, en los que los estudiantes, guiados por mentores, trabajarán sobre desafíos reales del territorio presentando sus ideas ante un jurado que premiará a los equipos ganadores.

El proyecto destaca por la implicación del tejido agroalimentario y social del territorio, con la colaboración de más de 75 profesionales, principalmente personas trabajadoras de Covap y socios ganaderos, que actuarán como mentores y jurado en las diferentes actividades. Este equipo técnico, procedente también de centros de investigación y del Centro Universitario de Desarrollo Agroalimentario (CUDA) de Los Pedroches, acompañará a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades transversales.