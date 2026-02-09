La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), ha abierto el plazo de inscripción del curso Maestro Quesero 4.0, una formación especializada y gratuita para el alumnado orientada a la elaboración de quesos con distintas tecnologías y a la creación de empresas lácteas, con el objetivo de mejorar la rentabilidad del sector y favorecer la fijación de población en el medio rural.

El curso comenzará el próximo mes de mayo y se prolongará hasta octubre de 2026, con una duración total de 460 horas lectivas, distribuidas en ocho módulos teórico-prácticos y un módulo final de prácticas profesionales en empresas lácteas punteras. La formación es semipresencial y tendrá como sede principal el centro Ifapa de Hinojosa del Duque (Córdoba), informa la Junta en una nota de prensa.

El Ifapa ha abierto 20 plazas y busca reunir perfiles variados, desde técnicos con industrias lácteas en funcionamiento que desean mejorar sus competencias, hasta personas interesadas en crear una nueva quesería como proyecto empresarial o fórmula de autoempleo. Las inscripciones pueden realizarse a través del Portal de Actividades de Formación y Transferencia del Ifapa.

La Junta abre las inscripciones del curso Maestro Quesero 4.0 para impulsar la elaboración de quesos y nuevas empresas lácteas. / CÓRDOBA

El itinerario Maestro Quesero 4.0 supone una evolución del anterior curso de Especialista en Quesería, incorporando nuevos contenidos vinculados a la automatización, la sensorización y la digitalización de las industrias lácteas, así como un mayor peso de la formación a distancia.

Nuevas tecnologías y profesorado especializado

Durante el curso, el alumnado contará con profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional, tanto en técnicas de elaboración de quesos como en módulos empresariales. Además, se aplicarán nuevas tecnologías gracias a la actualización de la Planta Piloto de Lácteos de Andalucía, equipada con sistemas automatizados y sensores que mejoran la eficiencia y la calidad del producto final.

La formación incluirá también la transferencia de resultados de proyectos de investigación recientes del Ifapa, relacionados con la elaboración de quesos y otros derivados lácteos.

El Ifapa acumula casi 40 años de experiencia en formación especializada en el sector lácteo. Desde el inicio de este itinerario formativo, el instituto ha formado a 710 alumnos, más de la mitad ganaderos, y el 53% de ellos ha creado una empresa láctea, contribuyendo a la generación de empleo en zonas rurales.

Noticias relacionadas

Numerosas empresas surgidas de esta formación han obtenido premios nacionales e internacionales, incluidos reconocimientos como el mejor queso de cabra del mundo y el mejor queso del mundo en certámenes de referencia, lo que avala la calidad y prestigio del programa formativo.