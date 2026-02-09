Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación y empleo en el medio rural

La Junta abre las inscripciones del curso Maestro Quesero 4.0 para impulsar la elaboración de quesos y nuevas empresas lácteas

El Ifapa oferta 20 plazas gratuitas en una formación semipresencial de 460 horas que se impartirá en Hinojosa del Duque

La Junta abre las inscripciones del curso Maestro Quesero 4.0 para impulsar la elaboración de quesos y nuevas empresas lácteas.

La Junta abre las inscripciones del curso Maestro Quesero 4.0 para impulsar la elaboración de quesos y nuevas empresas lácteas. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), ha abierto el plazo de inscripción del curso Maestro Quesero 4.0, una formación especializada y gratuita para el alumnado orientada a la elaboración de quesos con distintas tecnologías y a la creación de empresas lácteas, con el objetivo de mejorar la rentabilidad del sector y favorecer la fijación de población en el medio rural.

El curso comenzará el próximo mes de mayo y se prolongará hasta octubre de 2026, con una duración total de 460 horas lectivas, distribuidas en ocho módulos teórico-prácticos y un módulo final de prácticas profesionales en empresas lácteas punteras. La formación es semipresencial y tendrá como sede principal el centro Ifapa de Hinojosa del Duque (Córdoba), informa la Junta en una nota de prensa.

El Ifapa ha abierto 20 plazas y busca reunir perfiles variados, desde técnicos con industrias lácteas en funcionamiento que desean mejorar sus competencias, hasta personas interesadas en crear una nueva quesería como proyecto empresarial o fórmula de autoempleo. Las inscripciones pueden realizarse a través del Portal de Actividades de Formación y Transferencia del Ifapa.

La Junta abre las inscripciones del curso Maestro Quesero 4.0 para impulsar la elaboración de quesos y nuevas empresas lácteas.

La Junta abre las inscripciones del curso Maestro Quesero 4.0 para impulsar la elaboración de quesos y nuevas empresas lácteas. / CÓRDOBA

El itinerario Maestro Quesero 4.0 supone una evolución del anterior curso de Especialista en Quesería, incorporando nuevos contenidos vinculados a la automatización, la sensorización y la digitalización de las industrias lácteas, así como un mayor peso de la formación a distancia.

Nuevas tecnologías y profesorado especializado

Durante el curso, el alumnado contará con profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional, tanto en técnicas de elaboración de quesos como en módulos empresariales. Además, se aplicarán nuevas tecnologías gracias a la actualización de la Planta Piloto de Lácteos de Andalucía, equipada con sistemas automatizados y sensores que mejoran la eficiencia y la calidad del producto final.

La formación incluirá también la transferencia de resultados de proyectos de investigación recientes del Ifapa, relacionados con la elaboración de quesos y otros derivados lácteos.

El Ifapa acumula casi 40 años de experiencia en formación especializada en el sector lácteo. Desde el inicio de este itinerario formativo, el instituto ha formado a 710 alumnos, más de la mitad ganaderos, y el 53% de ellos ha creado una empresa láctea, contribuyendo a la generación de empleo en zonas rurales.

Numerosas empresas surgidas de esta formación han obtenido premios nacionales e internacionales, incluidos reconocimientos como el mejor queso de cabra del mundo y el mejor queso del mundo en certámenes de referencia, lo que avala la calidad y prestigio del programa formativo.

TEMAS

