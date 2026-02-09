Formación y empleo en el medio rural
La Junta abre las inscripciones del curso Maestro Quesero 4.0 para impulsar la elaboración de quesos y nuevas empresas lácteas
El Ifapa oferta 20 plazas gratuitas en una formación semipresencial de 460 horas que se impartirá en Hinojosa del Duque
La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), ha abierto el plazo de inscripción del curso Maestro Quesero 4.0, una formación especializada y gratuita para el alumnado orientada a la elaboración de quesos con distintas tecnologías y a la creación de empresas lácteas, con el objetivo de mejorar la rentabilidad del sector y favorecer la fijación de población en el medio rural.
El curso comenzará el próximo mes de mayo y se prolongará hasta octubre de 2026, con una duración total de 460 horas lectivas, distribuidas en ocho módulos teórico-prácticos y un módulo final de prácticas profesionales en empresas lácteas punteras. La formación es semipresencial y tendrá como sede principal el centro Ifapa de Hinojosa del Duque (Córdoba), informa la Junta en una nota de prensa.
El Ifapa ha abierto 20 plazas y busca reunir perfiles variados, desde técnicos con industrias lácteas en funcionamiento que desean mejorar sus competencias, hasta personas interesadas en crear una nueva quesería como proyecto empresarial o fórmula de autoempleo. Las inscripciones pueden realizarse a través del Portal de Actividades de Formación y Transferencia del Ifapa.
El itinerario Maestro Quesero 4.0 supone una evolución del anterior curso de Especialista en Quesería, incorporando nuevos contenidos vinculados a la automatización, la sensorización y la digitalización de las industrias lácteas, así como un mayor peso de la formación a distancia.
Nuevas tecnologías y profesorado especializado
Durante el curso, el alumnado contará con profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional, tanto en técnicas de elaboración de quesos como en módulos empresariales. Además, se aplicarán nuevas tecnologías gracias a la actualización de la Planta Piloto de Lácteos de Andalucía, equipada con sistemas automatizados y sensores que mejoran la eficiencia y la calidad del producto final.
La formación incluirá también la transferencia de resultados de proyectos de investigación recientes del Ifapa, relacionados con la elaboración de quesos y otros derivados lácteos.
El Ifapa acumula casi 40 años de experiencia en formación especializada en el sector lácteo. Desde el inicio de este itinerario formativo, el instituto ha formado a 710 alumnos, más de la mitad ganaderos, y el 53% de ellos ha creado una empresa láctea, contribuyendo a la generación de empleo en zonas rurales.
Numerosas empresas surgidas de esta formación han obtenido premios nacionales e internacionales, incluidos reconocimientos como el mejor queso de cabra del mundo y el mejor queso del mundo en certámenes de referencia, lo que avala la calidad y prestigio del programa formativo.
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Las lluvias lastran la recogida de la aceituna en Córdoba y rebajan el rendimiento
- Los embalses de Córdoba suben más de 3 puntos en 24 horas: así están los niveles en una jornada crítica para las inundaciones
- Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero
- Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas
- Deoleo inicia en Córdoba la celebración del 160 aniversario de su planta de Carbonell en Alcolea