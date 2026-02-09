Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DATOS DE LA CHG

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba tras el impacto las borrascas y a la espera de nuevas lluvias esta semana

Tres embalses superan su capacidad en este lunes 9 de febrero

A. J. González

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba supera el 75% de volumen embalsado tras el temporal de la semana pasada y el fin de semana con el impacto de las borrascas Leonardo y Marta, y a la espera más agua esta semana, en la que se esperan lluvias, al menos hasta el sábado. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que este lunes 9 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 75,99% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos. Esto supone 15,3 puntos más y 504,417 hectómetros cúbicos de subida en el plazo de una semana.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 75,39 por ciento. Esto es, 16 puntos más que hace una semana, subiendo 1.285,844 hectómentros cúbicos entre el 2 y 9 de febrero.

Desembalse en el Yeguas.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 9 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,69% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 101,46%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,73%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,99%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,676%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,24%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,98%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,24%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,52%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,38%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,38%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 50,58% de su capacidad.
