Consulta el nivel de los embalses de Córdoba tras el impacto las borrascas y a la espera de nuevas lluvias esta semana

El nivel de los embalses de Córdoba supera el 75% de volumen embalsado tras el temporal de la semana pasada y el fin de semana con el impacto de las borrascas Leonardo y Marta, y a la espera más agua esta semana, en la que se esperan lluvias, al menos hasta el sábado. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que este lunes 9 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 75,99% de su capacidad, con un total de 2.524,804 hectómetros cúbicos. Esto supone 15,3 puntos más y 504,417 hectómetros cúbicos de subida en el plazo de una semana.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 75,39 por ciento. Esto es, 16 puntos más que hace una semana, subiendo 1.285,844 hectómentros cúbicos entre el 2 y 9 de febrero.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 9 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,69% de su capacidad.

Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,69% de su capacidad. Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 101,46%.

Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 101,46%. Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,73%.

Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,73%. Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,99%.

Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,99%. San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,676%.

Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,676%. Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,24%.

Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,24%. Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,98%.

Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,98%. Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,24%.

Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,24%. Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,52%.

Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,52%. La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,38%.

Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,38%. Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,38%.

Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,38%. Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 50,58% de su capacidad.

En Directo

Noelia Santos Pista del aeropuerto de Córdoba durante las inundaciones de esta semana. / A. J. González El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el miércoles sin que puedan llegar los vuelos programados Como ya ocurriera el pasado sábado, ni Binter ni Vueling podrán operar de forma normal sus conexiones entre el aeropuerto de Córdoba y los de Gran Canaria y Barcelona este martes 10 de febrero. El tren de borrascas que sigue azotando a Córdoba, aunque ya de manera mucho más comedida en comparación con días anteriores, tendrá al aeropuerto cerrado al menos hasta el miércoles, tal y como confirman a este periódico fuentes de Aena. Desde la empresa explican que el campo de vuelo permanece cerrado tras los efectos que ha provocado en la infraestructura el paso del tren de borrascas por la ciudad. Ahora mismo se trabaja en la sustitución del balizamiento afectado en el campo de vuelo y en la limpieza del barro acumulado (en gran cantidad). Además, el servicio de control de fauna está trabajando para minimizar la presencia de aves en el entorno, ya que han acudido muchísimas de ellas tras la lluvia. Desde Aena detallan que "el servicio se está empleando a fondo para ahuyentarlas y garantizar la seguridad operacional". [Lea aquí la noticia al completo]

El diputado provincial de Vox, Rafael Saco. / CÓRDOBA Vox acusa al PP de bloquear los presupuestos de la Diputación de Córdoba en plena emergencia por las inundaciones El diputado provincial de Vox, Rafael Saco, ha denunciado que la provincia de Córdoba continúa sin presupuestos en la Diputación debido a la "incapacidad del Partido Popular para sentarse a negociar", una situación que, según ha advertido, está teniendo consecuencias directas y muy negativas en un momento especialmente delicado para miles de cordobeses tras las recientes inundaciones. Saco ha recordado que, a día de hoy, siguen existiendo carreteras cortadas, infraestructuras dañadas, explotaciones agrícolas afectadas y familias que aún no han podido recuperar la normalidad. "Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar, porque al daño personal y material le seguirá un importante impacto económico en los próximos meses", ha señalado Vox en una nota de prensa. [Lea aquí la noticia al completo]

El alcalde de Córdoba dice que "lo peor ha pasado" aunque el río "sigue estando muy alto" El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que "ha pasado lo peor" del temporal con el tren de borrascas, con "el pico del que advirtió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde efectivamente hubo mucha afección", si bien ha valorado que "ahora el río está estable, ha bajado", aunque "sigue estando muy alto", en torno a 4,18 metros de altura, con nivel rojo, pero lejos ya de los cerca de seis metros alcanzados en la madrugada del domingo. En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el regidor ha valorado que "es un nivel aceptable, pero realmente está altísimo", de manera que espera que "se confirma esta bajada para poder hacer que ya todo el mundo vuelva a sus casas", unas 135 viviendas, tras regresar este domingo los vecinos de 724 casas. Al respecto, ha comentado que "la zona del aeropuerto es la que está peor, porque es donde todavía tenemos más casas desalojadas y en la propia infraestructura del aeropuerto, al lado de la pista, sigue habiendo una enorme balsa de agua". "Esas son las zonas que tienen más problemas", ha advertido Bellido, quien confía "en volver a la normalidad total".

Noelia Santos Viviendas inundadadas por la crecida del río Guadalquivir, junto al aeropuerto de Córdoba. / A. J. González El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de que ya hay una decena de expedientes de demolición pendientes para derribar viviendas en zonas inundables de la ciudad. De esos diez procesos, seis tienen los trámites activados y en uno de esos la demolición tiene ya la autorización judicial necesaria. Aunque Torrico no ha concretado las zonas en las que se ubican las viviendas, sí ha señalado que entiende que se encuentran en las urbanizaciones más pegadas al río y más castigadas por las subidas del cauce, no solo en el tren de borrascas actual, sino en años anteriores. Esto es, aquellas viviendas localizadas junto al Guadalquivir en el entorno del aeropuerto de Córdoba, es decir, Guadalvalle y la Altea. [Lea aquí la noticia al completo]

