Efectos del temporal en el campo cordobés: pérdidas de hasta el 40% en cereal y cítricos y un 30% en olivar

Asaja Córdoba advierte de los graves efectos que las lluvias intensas y persistentes, acompañadas de fuertes vientos, están provocando en el campo cordobés, con daños generalizados en los principales sectores productivos de la provincia como cereal, olivar, cítricos y ganadería.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, informa de que “las consecuencias, aún pendientes de cuantificar en su totalidad, comprometen seriamente la rentabilidad de las explotaciones y la producción de esta campaña e incluso de las siguientes”.

Y es que las abundantes precipitaciones están afectando de forma claramente negativa a la campaña de los cereales de invierno, impidiendo en muchos casos la siembra y con impacto directo en la nascencia del cultivo, la sanidad vegetal y el manejo agronómico. Los suelos se encuentran totalmente saturados, lo que está provocando falta de uniformidad del cultivo, además de impedir la entrada de maquinaria. Esta situación está retrasando labores esenciales como el abonado —lo que ya está causando debilitamiento en parcelas de trigo—, así como los tratamientos herbicidas y fungicidas.

La elevada humedad del suelo está favoreciendo el desarrollo de hongos de cuello y raíz, como Fusarium spp. y Pythium spp., y, “de persistir estas condiciones, se espera también la aparición de hongos aéreos, lo que conllevará un descenso importante de la producción”.

Asaja Córdoba estima que, entre superficies que no se han podido sembrar, parcelas totalmente encharcadas y otras que, aun no estando inundadas, sufren los efectos del exceso de humedad, la reducción de cosecha de cereal puede situarse en torno al 40 % en la provincia, sin descartar mayores pérdidas si continúan las lluvias y no se pueden realizar las labores pendientes.

Flexibilidad en los requisitos de la PAC

Ante esta situación, Asaja Córdoba ha solicitado a la Administración flexibilidad en los requisitos de la PAC, como la no obligatoriedad de sembrar leguminosas este año para el cobro de los ecorregímenes, dadas las circunstancias excepcionales.

En el olivar, los episodios de lluvias prolongadas están suponiendo un serio riesgo para la sostenibilidad de las explotaciones. En la provincia se están registrando asfixia radicular, daños físicos en la arboleda, procesos erosivos severos, dificultades para realizar las labores culturales y un aumento significativo de enfermedades.

Destaca la fuerte presencia de aceituna jabonosa (Colletotrichum spp.), que compromete la cosecha actual, y de repilo (Fusicladium oleagineum), con efectos directos sobre producciones futuras, agravado todo ello por la imposibilidad de entrar a tratar en muchas parcelas. A esto, se suma la pérdida de aceituna ya caída al suelo, que no ha podido recolectarse.

Adell estima que la cosecha de aceituna podría reducirse en torno a un 30 %, especialmente en zonas muy afectadas como la Vega del Guadalquivir, el norte de la provincia y municipios como Córdoba, Castro del Río, Baena, Bujalance, Cañete de las Torres o Priego de Córdoba, entre otros, especialmente en suelos vertisoles, donde el encharcamiento y el viento han provocado incluso el vuelco de olivos de más de diez años.

La organización agraria advierte además de daños aún sin cuantificar por el desbordamiento de arroyos, en muchos casos por falta de limpieza, que han arrastrado y volcado plantaciones de olivar y almendro.

Por otro lado, el sector de los cítricos también se está viendo gravemente afectado. La caída de fruta al suelo por lluvias y viento supone una disminución mínima del 30 al 40 % de la cosecha.

En variedades más tempranas, como Salustiana o Lane Late, se estima que hasta el 50 % de la producción se encuentra en el suelo, mientras que en las variedades más tardías, las pérdidas rondan el 30 %. En algunas zonas puntuales, el granizo ha agravado aún más la situación.

Parcelas inundadas

Existen además parcelas ya inundadas y otras con alto riesgo de inundación si continúan las precipitaciones. La elevada humedad obligará a realizar tratamientos fungicidas adicionales, incrementando los costes de producción y retrasando la recolección por las lluvias y los plazos de seguridad.

Finalmente, en ganadería, los daños están siendo igualmente severos. Las explotaciones extensivas sufren problemas en las pezuñas del ganado, especialmente en ovino, debido al tránsito continuado por zonas húmedas y encharcadas, lo que está generando infecciones importantes.

Las parideras de ovino, ya mermadas por la lengua azul, están registrando ahora pérdidas significativas de corderos como consecuencia del frío y las lluvias persistentes. Además, la falta de pastos por el exceso de agua está obligando a los ganaderos a incrementar el aporte de forrajes, elevando notablemente los costes.

A todo ello, se suman los daños en infraestructuras, con accesos cortados a explotaciones por desbordamientos de arroyos, pasos intransitables que impiden atender al ganado, derrumbes de muretes, cancelas y alambradas, así como la pérdida de puntos de captación de agua y sistemas solares arrastrados por el viento y la lluvia.

Asaja Córdoba insiste en la necesidad de medidas urgentes de apoyo al sector agrario y ganadero, así como de flexibilidad administrativa, ante una situación excepcional que está poniendo en serio riesgo la viabilidad de muchas explotaciones de la provincia.

En Directo

Pilar Cobos Los vecinos desalojados podrán recoger pertenencias El Ayuntamiento de Córdoba permitirá a los vecinos desalojados en la capital que regresen a sus casas para recoger pertenencias importantes de forma excepcional y acompañados por la Policía Local.

Pilar Cobos Bellido: "El día de sacar el vehículo de la cochera es hoy, no mañana" El alcalde de Córdoba alerta de que las trombas de agua pueden producir anegaciones en colectores de la ciudad, por lo que insta a los cordobeses que guardan sus vehículos en cocheras y que tengan el temor de que puedan sufrir algo daño a retirarlos este viernes y no esperar a mañana sábado. "Quien tenga vehículos en cocheras y tenga la sospecha, el día de sacar el coche es hoy, no mañana", ha advertido.

Diario CÓRDOBA Efectos del temporal en el campo cordobés: pérdidas de hasta el 40% en cereal y cítricos y un 30% en olivar Asaja Córdoba advierte de los graves efectos que las lluvias intensas y persistentes, acompañadas de fuertes vientos, están provocando en el campo cordobés, con daños generalizados en los principales sectores productivos de la provincia como cereal, olivar, cítricos y ganadería. El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, informa de que “las consecuencias, aún pendientes de cuantificar en su totalidad, comprometen seriamente la rentabilidad de las explotaciones y la producción de esta campaña e incluso de las siguientes”. Más información.

Pedro Sánchez anuncia un "plan de reconstrucción" tras las borrascas y destaca la coordinación en Andalucía El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de "reconstrucción y recuperación" de todas las zonas afectadas por la borrasca Leonardo, que deja ahora paso a la borrasca Marta, que será coordinado desde el Estado. Las medidas se aplicarán en las áreas donde ha habido más destrozos y pérdidas económicas. Sánchez ha hecho este anuncio tras visitar el dispositivo de la UME, Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de San Roque, uno de los municipios afectados por la borrasca. En total participan más de 10.000 efectivos en toda Andalucía. En este encuentro ha destacado la "extraordinaria cooperación con la Junta de Andalucía". "Me parece funamental trasladarlo, así como reconocer a todos los servidores públicos que están trabajando de forma coordinada. Todos los días que hagan falta hasta que se supere esta emergencia climática", apuntó Sánchez. El presidente advirtió de que la situación en los próximos días será "compleja" por la entrada de la borrasca Marta. "Hago un llamamiento a la calma, a la prudencia y a la información a través de servicios de emergencia", completó.