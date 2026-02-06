Los embalses de Córdoba suben más de 3 puntos en 24 horas: así están los niveles en una jornada crítica para las inundaciones

El nivel de los embalses de Córdoba no para de subir tras dos jornadas marcadas por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo, registrando una subida de 3,08 puntos en las últimas 24 horas, y un volumen embalsado que alcanza el 71,82% de su capacidad, una marca que no se daba desde 2015.

En la jornada del jueves, la segunda del azote de Leonardo, los pantanos de la provincia marcaron una subida de 102,37 hectómetros cúbicos, con un total de 2.386,182 hectómetros cúbicos embalsados, y este viernes hay tres embalses -Yeguas, Martín Gonzalo y San Rafael de Navallana- que superan su capacidad. Todo ello en una jornada en la que permanecen desalojadas las zonas inundables de la capital y la Cuenca del Guadalquivir a la espera de que puedan repetirse las inundaciones históricas de 2010; y con un río que ya supera 5,5 metros a su paso por la capital.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 71,28 por ciento. Esto es, 3,56 puntos más que el miércoles, subiendo 285,431 hectómetros cúbicos en una jornada y alcanzando los 5.728,090 hectómetros cúbicos de volumen embalsado.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 6 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 104,88% de su capacidad.

Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 101,92%.

Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,22%.

Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,81%.

San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,66%.

Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 71,31%.

Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,54%.

Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 78,59%.

Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,94%.

La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 63,60%.

Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,06%.

Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 44,25% de su capacidad.

En Directo

Una mujer sigue desaparecida en Málaga El dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en el río Turvilla, entre Sayalonga y Algarrobo, se refuerza este viernes con dos perros traídos desde Madrid y que se incorporan al despliegue desde esta mañana. No son los únicos que forman el dispositivo, que cuenta con varios efectivos de varios cuerpos de la Guardia Civil, bomberos y Protección Civil, así como voluntarios de la zona. Además, cuentan con el apoyo de un dron del grupo Pegaso de la Benemérita.

Noelia Santos El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado El aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar su campo de vuelo ante la crecida del río Guadalquivir por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Aena ha informado a primera hora de este viernes de que el campo de vuelo "no está apto para operar", después de que se haya retrasado la apertura del aeródromo para analizar las consecuencias de la entrada de agua. Esa entrada de agua procedente del río Guadalquivir comenzó ayer por la mañana. El aeropuerto de Córdoba se encuentra en zona inundable, siendo una de las casi 30 infraestructuras que hay en la provincia que se encuentran en la misma situación. En las riadas de 2010 se llegó a inundar la pista por completo, ahora la entrada de agua parece ser más contenida, pero el río no para de crecer y las parcelas que hay al lado del aeródromo se han tenido que desalojar por seguridad. Más información aquí.

Los desalojos de Grazalema Los vecinos de Grazalema (Cádiz), que fueron desalojados este jueves por la tarde por las inundaciones que ha provocado en la localidad la borrasca Leonardo, no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según el presidente andaluz, Juanma Moreno. En declaraciones al programa la Mañana de Canal Sur Radio, Moreno ha explicado este viernes que tiene que dejar de llover, algo que parece que no ocurrirá hasta mediados de la próxima semana, y después hay que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua, así que "todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver" a sus casas en Grazalema.

El pabellón Vista Alegre acoge a 71 personas Un total de 71 personas, en su mayoría procedentes de asentamientos, pasaron la noche en el pabellón de Vista Alegre. De ellas, entre 15 y 20 han sido trasladadas desde otros puntos, como Majaneque o Fontanar de Quintos. En cuanto al perfil, hay 35 hombres, 28 mujeres y 8 menores, de los que 7 son niños y una es niña. Este es el único centro de acogida abierto por el momento en Córdoba, con capacidad para más de 300 personas.