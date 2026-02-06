Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaBalance del temporalDesalojos en la capitalDesalojos en la provinciaRiesgo extremo en el GuadalquivirEmbalsesInundaciones de 2010Carreteras cortadasEl tiempo
instagramlinkedin

DATOS DE LA CHG

Los embalses de Córdoba suben más de 3 puntos en 24 horas: así están los niveles en una jornada crítica para las inundaciones

Tres embalses superan su capacidad en este viernes 6 de febrero

Estado de la crecida del río Guadalquivir, inundaciones, desalojos, carreteras cortadas y avisos amarillos de la Aemet

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana

A. J. González

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba no para de subir tras dos jornadas marcadas por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo, registrando una subida de 3,08 puntos en las últimas 24 horas, y un volumen embalsado que alcanza el 71,82% de su capacidad, una marca que no se daba desde 2015.

En la jornada del jueves, la segunda del azote de Leonardo, los pantanos de la provincia marcaron una subida de 102,37 hectómetros cúbicos, con un total de 2.386,182 hectómetros cúbicos embalsados, y este viernes hay tres embalses -Yeguas, Martín Gonzalo y San Rafael de Navallana- que superan su capacidad. Todo ello en una jornada en la que permanecen desalojadas las zonas inundables de la capital y la Cuenca del Guadalquivir a la espera de que puedan repetirse las inundaciones históricas de 2010; y con un río que ya supera 5,5 metros a su paso por la capital.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 71,28 por ciento. Esto es, 3,56 puntos más que el miércoles, subiendo 285,431 hectómetros cúbicos en una jornada y alcanzando los 5.728,090 hectómetros cúbicos de volumen embalsado.

Desembalse en el Yeguas.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 6 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas y más

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 104,88% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 101,92%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,22%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,81%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,66%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 71,31%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,54%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 78,59%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,94%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 63,60%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,06%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 44,25% de su capacidad.
En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
  2. Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
  3. La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
  4. Las lluvias lastran la recogida de la aceituna en Córdoba y rebajan el rendimiento
  5. Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero
  6. Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas
  7. Deoleo inicia en Córdoba la celebración del 160 aniversario de su planta de Carbonell en Alcolea
  8. Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de los efectos del río atmosférico

Los embalses de Córdoba suben más de 3 puntos en 24 horas: así están los niveles en una jornada crítica para las inundaciones

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Montilla-Moriles y la UCO lanzan un modelo predictivo de una de las enfermedades más temidas por los viticultores

Montilla-Moriles y la UCO lanzan un modelo predictivo de una de las enfermedades más temidas por los viticultores

El nivel de los embalses de Córdoba sube casi 6 puntos en el primer impacto de la borrasca Leonardo

El nivel de los embalses de Córdoba sube casi 6 puntos en el primer impacto de la borrasca Leonardo

Ampliado el plazo para las monterías suspendidas por las lluvias: esta es la nueva fecha

Ampliado el plazo para las monterías suspendidas por las lluvias: esta es la nueva fecha

La Junta entrega ayudas por 150 millones a 3.200 agricultores para modernizar sus explotaciones

La Junta entrega ayudas por 150 millones a 3.200 agricultores para modernizar sus explotaciones

La innovación agroindustrial centra una jornada de la Universidad Loyola en la Diputación de Córdoba

La innovación agroindustrial centra una jornada de la Universidad Loyola en la Diputación de Córdoba

Las vidas posibles del alperujo: un estudio de la Universidad de Córdoba demuestra cuál es la opción más sostenible

Tracking Pixel Contents