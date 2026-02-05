El nivel de los embalses de Córdoba sube casi 6 puntos en el primer impacto de la borrasca Leonardo

Los embalses de Córdoba han notado el impacto de la primera jornada de la borrasca Leonardo registrando una subida de 5,71 puntos, toda vez que todos los pantanos -a excepción de La Breña e Iznájar- están desembalsando agua. Así, el total de volumen embalsado este jueves es de 68,74%, frente al 63,03% registrado a primera hora del miércoles. Los embalses de la provincia cuentan con 2.283,812 hectómetros cúbicos, lo que supone 189,60 hectómetros cúbicos más en solo 24 horas.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 67,72 por ciento. Esto es, 6,24 puntos más que el miércoles, subiendo 503,18 hectómentros cúbicos en una jornada y alcanzando los 5.442,659 hectómetros cúbicos de volumen embalsado.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 5 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 105,48% de su capacidad.

Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 105,48% de su capacidad. Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 103,82%.

Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 103,82%. Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,53%.

Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,53%. Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,30%.

Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,30%. San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,39%.

Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,39%. Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 64,84%.

Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 64,84%. Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,54%.

Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,54%. Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,84%.

Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,84%. Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,27%.

Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,27%. La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 61,14%.

Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 61,14%. Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,69%.

Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,69%. Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 39,73% de su capacidad.

En Directo

María Roso

Noticias relacionadas y más

La borrasca Leonardo baja hoy en intensidad en Andalucía Aunque la borrasca Leonardo continúa activa, se situa actualmente al sur de Irlanda y va a afectar, fundamentalmente al norte de la Península Ibérica, en especial Galicia. En el caso de Andalucía, el tiempo no será bueno, pero empezará a dar un respiro. Para este jueves, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Andalucía es esta: se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras Béticas, con apertura de algunos claros. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto, localmente notable en el interior oriental; máximas sin cambios o en aumento. Vientos moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, más intensas en el tercio oriental. Noticias relacionadas y más Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Desalojo del municipio en Granada Dúdar por el desbordamiento del río Aguas Blancas El pequeño municicipio granadino de Dúdar con menos de 400 habitantes censados ha tenido que ser desalojado al completo durante esta madrugada por la crecida del río Aguas Blancas. A última hora de la noche, el municipio ordenó las primeras evacuaciones en las zonas más próximas al río y se habilitaron espacios en las escuelas municipales. Aunque finalmente, se realizaron traslados hasta Granada capital. Todos los accesos al municipio permanecen cortados debido a graves derrumbes, quedando prohibida la entrada y salida hasta nuevo aviso. Noticias relacionadas y más Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Rescates y desalojos en Grazalema y San Martín del Tesorillo La noche ha sido especialmente compleja en dos municipìos de la provincia de Cádiz: Grazalema y San Martín del Tesorillo, en el Campo de Gibraltar. En ambos casos, la UME y la Guardia Civil realizaron un amplio despliegue y fueron necesarios rescates y desalojos por las intensas precipitaciones y los desbordamientos. Se trata de dos de los municipios que vienen marcados con aviso rojo desde el pasado miércoles por la tarde y donde las precipitaciones han sido más intensas en un momento en el que la tierra ya no tiene más capacidad de absorción y pantanos y arroyos se encontraban al límite. En Grazalema, por ejemplo, se ha batido un récord y en apenas unos días ha llovido más que en Madrid en todo un año.