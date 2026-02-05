Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nivel de los embalses de Córdoba sube casi 6 puntos en el primer impacto de la borrasca Leonardo

Todos los embalses salvo Iznájar y La Breña están desembalsando

Desembalse en San Rafael de Navallana

Diario CÓRDOBA

María Roso

CÓRDOBA

Los embalses de Córdoba han notado el impacto de la primera jornada de la borrasca Leonardo registrando una subida de 5,71 puntos, toda vez que todos los pantanos -a excepción de La Breña e Iznájar- están desembalsando agua. Así, el total de volumen embalsado este jueves es de 68,74%, frente al 63,03% registrado a primera hora del miércoles. Los embalses de la provincia cuentan con 2.283,812 hectómetros cúbicos, lo que supone 189,60 hectómetros cúbicos más en solo 24 horas.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 67,72 por ciento. Esto es, 6,24 puntos más que el miércoles, subiendo 503,18 hectómentros cúbicos en una jornada y alcanzando los 5.442,659 hectómetros cúbicos de volumen embalsado.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / Manuel Murillo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 5 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 105,48% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 103,82%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,53%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,30%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,39%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 64,84%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,54%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,84%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,27%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 61,14%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,69%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 39,73% de su capacidad.
