La Junta entrega ayudas por 150 millones a 3.200 agricultores para modernizar sus explotaciones

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, ha destacado este miércoles en Fruit Logística que unos 3.200 agricultores y ganaderos andaluces se han visto beneficiados por las ayudas de la Junta de Andalucía para modernizar explotaciones agrarias a través de inversiones en fincas de invernadero y la compra de nueva maquinaria y equipamiento por más de 150 millones de euros.

“Fruit Logística es la gran feria de frutas y hortalizas referente en todo el mundo, un escaparate excepcional en el que se esperan más de 67.000 visitantes y en el que un año más Andalucía pisa fuerte y las empresas andaluzas exhiben músculo”, ha apuntado el secretario general de Agricultura, que ha reconocido ante los medios de comunicación que “hablar de frutas y hortalizas es hablar de Andalucía, la huerta de Europa”. “Andalucía no solo es líder en ventas en el sector a nivel europeo, sino también porque su producción está avalada en todo el mundo bajo los máximos estándares de sostenibilidad y seguridad alimentaria”, ha sostenido.

Y con el objetivo de que esto siga así y de que el campo sea una actividad más rentable en el futuro, Gómez ha dicho que “las nuevas tecnologías son las grandes aliadas para tener una producción cada vez más sostenible y para que las empresas sigan siendo competitivas en el exterior, más aún en un contexto de expansión comercial”.

“Con estas ayudas de más de 150 millones de euros, de los que el 22% se han abonado a mujeres agricultoras y ganaderas, se pretende mejorar la eficiencia productiva, hacer más atractivo el sector para las nuevas generaciones y garantizar la viabilidad del agro andaluz. En total, el campo ha recibido en Andalucía una inversión público-privada superior a los 240 millones de euros para producir más y mejor”, ha abundado.

Agricultura rentable y competitiva

El secretario general de Agricultura ha explicado que estas subvenciones cubren el 50% del gasto que realizan los productores; si bien pueden elevarse hasta el 90% en casos concretos, como es el de los jóvenes beneficiarios, entre otros.

“Una agricultura más competitiva y rentable es posible. Y así lo van a demostrar las empresas andaluzas en Fruit Logística: la feria de las hortalizas almerienses, de los cítricos sevillanos y cordobeses, de los espárragos y tropicales de la costa granadina y de los frutos rojos de Huelva”, ha incidido.