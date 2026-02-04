Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de los efectos del río atmosférico

Los pantanos de Córdoba se encuentran al 63,03% de su capacidad

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana

CÓRDOBA

Los embalses de Córdoba se encuentran este miércoles 4 de febrero al 63,03% de su capacidad, en una jornada marcada por el impacto del río atmosférico de la borrasca Leonardo.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 61,48% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 4 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,72% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,73%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 66,92%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,11%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,58%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 50,63%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,77%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 72,00%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,43%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 58,19%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,91%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,35% de su capacidad.
