Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de los efectos del río atmosférico

Los embalses de Córdoba se encuentran este miércoles 4 de febrero al 63,03% de su capacidad, en una jornada marcada por el impacto del río atmosférico de la borrasca Leonardo.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 61,48% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 4 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

