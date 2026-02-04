DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de los efectos del río atmosférico
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 63,03% de su capacidad
Los embalses de Córdoba se encuentran este miércoles 4 de febrero al 63,03% de su capacidad, en una jornada marcada por el impacto del río atmosférico de la borrasca Leonardo.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 61,48% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 4 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,72% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,73%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 66,92%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,11%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,58%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 50,63%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,77%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 72,00%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,43%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 58,19%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,91%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,35% de su capacidad.
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Las lluvias lastran la recogida de la aceituna en Córdoba y rebajan el rendimiento
- Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero
- Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas
- Deoleo inicia en Córdoba la celebración del 160 aniversario de su planta de Carbonell en Alcolea
- Las huertas del río Cabra, un paisaje agrario singular