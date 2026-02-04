Ampliado el plazo para las monterías suspendidas por las lluvias: esta es la nueva fecha

Asaja Córdoba ha valorado positivamente la resolución publicada ayer en el BOJA por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, que amplía de manera excepcional el plazo para la celebración de monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión que no pudieron llevarse a cabo durante el periodo hábil de caza de la temporada 2025/2026.

Según Asaja, esta medida responde a las adversas condiciones meteorológicas registradas desde enero, que han afectado no solo a la caza, sino también a la recolección de olivares y cítricos y a la siembra de cultivos herbáceos anuales. “La lluvia ha provocado desbordamientos de ríos y arroyos, rotura de caminos, alambradas tumbadas y barro que hace intransitables muchas fincas”, señala la organización.

En Andalucía, se estima que cientos de actividades cinegéticas comunicadas (monterías, ganchos y batidas) no podrían haberse celebrado hasta la fecha de finalización del periodo hábil, prevista para el 8 de febrero. La nueva resolución establece que estas actividades podrán realizarse hasta el próximo 28 de febrero de 2026, siendo este plazo adicional improrrogable.

Asaja ha agradecido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente "la celeridad en atender la petición" y ha destacado su "predisposición y empatía ante estas circunstancias excepcionales para con el sector".