Caza

Ampliado el plazo para las monterías suspendidas por las lluvias: esta es la nueva fecha

La Junta de Andalucía retrasa el final del periodo de actividades cinegéticas por las condiciones meteorológicas registradas desde enero

Batida de un jabalí.

Batida de un jabalí. / Manu Mitru

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Asaja Córdoba ha valorado positivamente la resolución publicada ayer en el BOJA por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, que amplía de manera excepcional el plazo para la celebración de monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión que no pudieron llevarse a cabo durante el periodo hábil de caza de la temporada 2025/2026.

Según Asaja, esta medida responde a las adversas condiciones meteorológicas registradas desde enero, que han afectado no solo a la caza, sino también a la recolección de olivares y cítricos y a la siembra de cultivos herbáceos anuales. “La lluvia ha provocado desbordamientos de ríos y arroyos, rotura de caminos, alambradas tumbadas y barro que hace intransitables muchas fincas”, señala la organización.

En Andalucía, se estima que cientos de actividades cinegéticas comunicadas (monterías, ganchos y batidas) no podrían haberse celebrado hasta la fecha de finalización del periodo hábil, prevista para el 8 de febrero. La nueva resolución establece que estas actividades podrán realizarse hasta el próximo 28 de febrero de 2026, siendo este plazo adicional improrrogable.

Asaja ha agradecido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente "la celeridad en atender la petición" y ha destacado su "predisposición y empatía ante estas circunstancias excepcionales para con el sector".

