Caza
Ampliado el plazo para las monterías suspendidas por las lluvias: esta es la nueva fecha
La Junta de Andalucía retrasa el final del periodo de actividades cinegéticas por las condiciones meteorológicas registradas desde enero
Asaja Córdoba ha valorado positivamente la resolución publicada ayer en el BOJA por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, que amplía de manera excepcional el plazo para la celebración de monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión que no pudieron llevarse a cabo durante el periodo hábil de caza de la temporada 2025/2026.
Según Asaja, esta medida responde a las adversas condiciones meteorológicas registradas desde enero, que han afectado no solo a la caza, sino también a la recolección de olivares y cítricos y a la siembra de cultivos herbáceos anuales. “La lluvia ha provocado desbordamientos de ríos y arroyos, rotura de caminos, alambradas tumbadas y barro que hace intransitables muchas fincas”, señala la organización.
En Andalucía, se estima que cientos de actividades cinegéticas comunicadas (monterías, ganchos y batidas) no podrían haberse celebrado hasta la fecha de finalización del periodo hábil, prevista para el 8 de febrero. La nueva resolución establece que estas actividades podrán realizarse hasta el próximo 28 de febrero de 2026, siendo este plazo adicional improrrogable.
Asaja ha agradecido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente "la celeridad en atender la petición" y ha destacado su "predisposición y empatía ante estas circunstancias excepcionales para con el sector".
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Las lluvias lastran la recogida de la aceituna en Córdoba y rebajan el rendimiento
- Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero
- Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas
- Deoleo inicia en Córdoba la celebración del 160 aniversario de su planta de Carbonell en Alcolea
- Las huertas del río Cabra, un paisaje agrario singular