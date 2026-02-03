La innovación agroindustrial centra una jornada de la Universidad Loyola en la Diputación de Córdoba

El Salón de Plenos de la Diputación de Córdoba ha acogido durante la mañana de hoy la jornada que sobre innovación en agroindustria ha celebrado la Universidad de Loyola, “un encuentro que contribuye a establecer sinergias para fomentar el desarrollo futuro del sector agroindustrial de la provincia”.

De este modo lo ha expresado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes a “una cita que supone un punto de inflexión en la colaboración con esta entidad, un trabajo conjunto que realizaremos en el marco del Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Diputación”.

Fuentes ha insistido en que “el sector agroalimentario constituye uno de los principales pilares económicos y sociales de la provincia. Así, los datos disponibles nos dicen que existen en torno a 40.000 explotaciones agrarias y ganaderas, lo que refleja la enorme profundidad del sector y su presencia en prácticamente todas las comarcas”.

Esta realidad, ha continuado, “evidencia su papel determinante en la fijación de la población al territorio y en el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural. Se trata pues de establecer lazos de colaboración que nos permitan avanzar en el desarrollo futuro de nuestra agroindustria”.

“Son muchos los retos a los que debe enfrentarse este sector, tales como Mercosur o la PAC, pero también las inclemencias climatológicas, el relevo generacional, la competencia desleal de otros mercados o la necesaria innovación de los procesos productivos”, ha apostillado Fuentes.

Para el presidente de la Diputación, “la Universidad Loyola se presenta como un aliado a la hora de analizar y poner en valor los grades desafíos a los que debemos hacer frente para hacer de nuestra agroindustria un sector competitivo y de referencia”.

Por su parte, la vicerrectora de la Universidad Loyola, Mercedes Torres, ha agradecido a la institución provincial su apoyo a esta iniciativa que “pretende seguir con el trabajo iniciado por ETEA, entidad que nos dejó un legado y un compromiso centrado en buscar el desarrollo rural de nuestra provincia”.

Torres ha hecho hincapié en que “este encuentro debe sentar las bases de colaboración que nos permitan avanzar juntos para resolver problemas tan evidentes como la volatilidad de los precios, los periodos de sequía o de intensas lluvias y hacerlo con la vista puesta en el futuro”.