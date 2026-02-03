Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DATOS DE LA CHG

Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de los efectos del nuevo temporal

Los pantanos de Córdoba se encuentran al 59,63% de su capacidad

Embalse del Guadalmellato

Embalse del Guadalmellato / Mac

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Los embalses de Córdoba se encuentran este martes 3 de febrero al 62,23% de su capacidad, en una semana marcada de nuevo por las lluvias.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 60,57% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 3 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,51% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,60%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 64,62%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,52%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,76%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 49,03%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,96%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,64%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,38%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 55,31%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,40%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 33,19% de su capacidad.
