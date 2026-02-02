Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de las lluvias de esta semana

Los embalsesde Córdoba se encuentran este lunes 2 de febrero al 60,69% de su capacidad, en una semana marcada de nuevo por las lluvias.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 59,39% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 2 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas