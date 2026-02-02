DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de las lluvias de esta semana
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 59,63% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba se encuentran este lunes 2 de febrero al 60,69% de su capacidad, en una semana marcada de nuevo por las lluvias.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 59,39% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 2 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,51% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,74%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 62,25%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,38%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,01%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 47,55%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,31%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,32%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,62%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 52,88%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,10%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 32,49% de su capacidad.
