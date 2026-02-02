Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medidas contra el ruidoProducción de aceitePremios CarmenFichajesCarnavalPatiosBUPFernando EstesoÁlex Ortega
instagramlinkedin

DATOS DE LA CHG

Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de las lluvias de esta semana

Los pantanos de Córdoba se encuentran al 59,63% de su capacidad

Embalse del Guadalmellato

Embalse del Guadalmellato / Mac

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Los embalsesde Córdoba se encuentran este lunes 2 de febrero al 60,69% de su capacidad, en una semana marcada de nuevo por las lluvias.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 59,39% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 2 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,51% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,74%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 62,25%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,38%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,01%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 47,55%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,31%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,32%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,62%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 52,88%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,10%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 32,49% de su capacidad.
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents