Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas

La situación de los olivares cordobeses tras los últimos temporales es más grave de lo que parecía a comienzos de año. Los productores ya habían alertado de que las lluvias del invierno estaban dificultando la cosecha, dado que cuando cae agua no se puede recoger el fruto.

Esa situación provocó ya un retraso notable en la campaña 2025-2026, que debería estar más avanzada de lo que muestran los datos oficiales. Era algo, sin embargo, que podía entrar dentro de la normalidad: el campo está acostumbrado a los cambios de tiempo. Pero la situación ahora es otra.

Las lluvias de las dos últimas semanas han engordado el fruto y en gran parte de los olivares que aún no habían recogido los fardos la aceituna ha caído al suelo, una situación agravada por el viento. Ese fruto aún puede aprovecharse pero con él ya no puede hacerse aceite de oliva virgen extra, el de máxima categoría. Valdría para lampante, como mucho, pero ahora tal vez ni siquiera eso.

Sin poder recolectar

La intensidad de las lluvias ha hecho que el fruto quede hincado en el suelo, lo que impide su recolección, mientras que la aparición de fuertes escorrentías ha arrastrado otra gran parte de la cosecha. Así lo han indicado distintas fuentes del sector consultadas por este medio. La pérdida de producción va a ser importante con respecto a los aforos iniciales, especialmente en las zonas de producción tardía como la Subbética.

Un olivar inundado en Córdoba la semana pasada, tras el paso de la borrasca Kristin. / A. J. GONZÁLEZ

La Asociación de Municipios del Olivar (AEMO) ha hecho un primer cálculo de las pérdidas. Estima que en los olivares que aún tenían fruto se ha caído al suelo en el mes de enero entre un 35 y un 40% de la aceituna. De esa cantidad, sólo podrá recuperarse (por los motivos ya comentados) en torno a un tercio. Aplicando valores medios, y sobre la producción aún prevista en las provincias de Córdoba, Jaén y Granada (las más afectadas por el temporal), AEMO estima que se van a dejar de producir unas 130.000 toneladas de aceite sólo en estos territorios. En Castilla La Mancha o Cataluña la recolección estaba mucho más avanzada, por lo que no afecta al cálculo.

En enero, y según las previsiones del aforo, aún tenían que entrar en las bodegas 525.000 toneladas de aceite de estas tres provincias, de las que 148.000 se tendrían que producir en Córdoba, siguiendo las previsiones del aforo. Las estimaciones de AEMO reducen esa cantidad en un 25%, un valor que aplicado al caso de Córdoba daría como resultado una pérdida de 37.000 toneladas, si se considera una pérdida de producción proporcional a la cosecha aún pendiente en cada provincia.

Zona de recepción de la aceituna en una almazara de la provincia. / A.J. González

Situación complicada para el aceite

Según Francisco Moreno, secretario general de UPA-Córdoba, estos temporales han provocado «un desastre» en el olivar cordobés. «El aceite a partir de ahora difícilmente va a ser virgen extra, es una situación complicada», augura. Por zonas, Moreno aclara que en la parte norte la campaña estaba prácticamente terminada, incluyendo Montoro y Adamuz. En la Campiña, por contra, la situación es desigual con zonas donde sí se ha podido recoger casi toda la aceituna en fechas previas a los temporales. Pero en la Subbética «aún queda mucha aceituna sin recoger».

Por su parte, Fernando Adell, secretario de Asaja Córdoba, señaló que los temporales no sólo han dañado a los olivares, sino también otros cultivos de temporada como los cítricos. La situación es tal que Asaja cree que habrá dificultad para plantar cereales, dado que ahora no se puede entrar en el campo en estas condiciones.