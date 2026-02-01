¿Qué es la infraestructura verde?

En los últimos años es muy recurrente en numerosos proyectos hablar de infraestructura verde, incluso en el mismo seno del monte mediterráneo. Se ha puesto de moda adornarlos con estas dos palabras. En cierta medida enturbian el concepto original, quizás porque las políticas ambientalesque provienen de la Unión Europea ha apostado por este aspecto y es una manera de conseguir fondos.

El concepto de infraestructura verde es relativamente reciente en la planificación territorial y urbana, pero hunde sus raíces en tradiciones más antiguas relacionadas con la ecología del paisaje, la planificación ambiental y las políticas de conservación.

En los años 1960–1970 tuvo lugar la expansión de la ecología del paisaje. Ian McHarg, arquitecto paisajista, en su obra Design with Nature de 1969, introdujo métodos de planificación basados en sistemas naturales. Argumentó que el desarrollo urbano debe ser armónico con el medio natural, promoviendo un diseño que respete y trabaje con la naturaleza y su metodología se considera como precursora de los sistemas de información geográfica.

En los años 1980–1990 se pone énfasis en la conectividad de hábitats y corredores ecológicos en Europa y Estados Unidos. La fragmentación de hábitats y ecosistemas, causada por su destrucción, cambios de uso y desarrollos urbanos, se convirtió en una preocupación creciente por su impacto sobre la biodiversidad. La conectividad ecológica se considera esencial para garantizar los procesos de migración, reproducción e intercambio genético de especies.

En 1999, Mark Benedict y Edward McMahon popularizaron el término Green Infrastructure en Estados Unidos, integrándolo en la planificación territorial. Posteriormente, en los años 2000, la Unión Europea adopta el término en políticas de biodiversidad y ordenación sostenible del territorio.

¿Qué es la infraetsructura verde?

En este punto se puede decir que la infraestructura verde se define como una red estratégica de espacios naturales y seminaturales, y otros elementos ambientales, diseñada y gestionada para proporcionar una amplia gama de servicios ecosistémicos. Su objetivo principal es mejorar la resiliencia ecológica, climática y social de los territorios. Entre los servicios ecosistémicos más relevantes se incluyen: la regulación climática y reducción del efecto isla de calor, la gestión sostenible del ciclo del agua (infiltración, mitigación de inundaciones, depuración natural), la conservación de la biodiversidad y conectividad ecológica, la mejora de la salud pública y el bienestar (espacios verdes accesibles), las contribuciones paisajísticas y culturales y el incremento del valor inmobiliario.

En contraposición a la «infraestructura gris», entre las que se encuentran, carreteras, redes de saneamiento y diques, la infraestructura verde se concibe como un equipamiento de base ecológica que opera con mecanismos naturales y que, frecuentemente, ofrece soluciones más coste-efectivas y sostenibles a problemas urbanos y territoriales.

Se considera que el concepto ha pasado por tres etapas. La primera se puede denominar etapa ecológico-conservacionista (años 1990–2005), su foco principal es la conectividad de hábitats, corredores verdes y conservación de la biodiversidad. Los actores predominantes han sido agencias ambientales, oenegés e instituciones de conservación. La segunda etapa es etapa climática y urbana (2005–2015), en la que la infraestructura verde empieza a considerarse una herramienta de adaptación climática. Se incorporan soluciones basadas en la naturaleza (Nature-based Solutions). En entornos urbanos se implantan techos verdes, parques inundables, arbolado urbano estratégico, sistemas urbanos de drenaje sostenible, etc. Y la tercera es la etapa sistémica e integrada (2015–presente). En este sentido, la Unión Europea integra explícitamente la infraestructura verde en estrategias como la Estrategia de Biodiversidad 2020 y 2030 y el Green Deal (Pacto Verde), y más recientemente con El Reglamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2024, que establece normas a escala de la Unión para la restauración de los ecosistemas. Este reglamento busca garantizar la restauración de una naturaleza rica en biodiversidad y resiliente en todo el territorio de la Unión Europea

Estas políticas se articulan como elemento transversal de políticas de salud, seguridad hídrica, cambio climático, economía circular y ordenación del territorio. Aparecen métricas, estándares y planes específicos en países, regiones y ciudades. En síntesis, conceptualmente, la infraestructura verde es una red ecológica funcional que aporta servicios ecosistémicos. Su origen está en la ecología del paisaje y la planificación ambiental del siglo XX. Su desarrollo reciente responde a necesidades urbanas, climáticas y sociales, consolidándose como una herramienta central de la planificación sostenible contemporánea.

Desgraciadamente estas estrategias están llegando tarde a nuestras ciudades en Andalucía, quizás por no considerarlas necesarias y/o producto de corrientes progresistas, cuando en realidad están basadas en la ciencia y la técnica.