El secretario general de Asaja Córdoba, Rafael Navas, presenta su renuncia tras una "meditada decisión"

El secretario general de Asaja Córdoba, Rafael Navas, ha anunciado su renuncia voluntaria al cargo, poniendo fin a una etapa de 24 años en la organización agraria, en su mayor parte ligada a la presidencia de Ignacio Fernández de Mesa. En ese sentido, cabe señalar que la renuncia de Navas llega un año y medio después del relevo en la dirección de Asaja Córdoba, en junio de 2024, cuando Fernando Adell, el actual presidente, tomó las riendas en sustitución de Fernández de Mesa.

Rafael Navas ha comunicado su decisión personalmente a colaboradores y contactos cercanos. En su despedida, el ya exsecretario general ha querido poner en valor el equipo humano de Asaja Córdoba, al que ha definido como “magníficos profesionales, que son los que la han llevado a ser una organización agraria referente en el agro español y europeo". A lo que añade: "Hay que seguir apoyándolos".

Anima a seguir respaldando el trabajo de Asaja

El exdirigente anima a seguir respaldando y reconociendo el trabajo de Asaja en toda España y en el ámbito de la Unión Europea, al tiempo que ha agradecido las numerosas muestras de cariño recibidas en las últimas semanas por parte de compañeros y representantes del sector.

En el plano personal, ha explicado que inicia ahora un periodo de reflexión para valorar nuevos proyectos profesionales, agradeciendo “de corazón” el apoyo y la atención recibidos durante su etapa al frente de la secretaría general.