Ecologistas y oenegés sociales piden un plan nacional de restauración de humedales

Organizaciones ecologistas y sociales piden la restauración de los humedales en el marco del día mundial de estos espacios, que se celebra el 2 de febrero. Estos ecosistemas, señalan, son los "más degradados" en el mundo, y en España "se han perdido entre el 60% y el 70% hasta mediados del siglo XX", lamentan. Según las organizaciones, los humedales son víctimas de un modelo de desarrollo económico que "prioriza el beneficio privado, con la sobreexplotación del agua, la agroindustria intensiva y la inacción administrativa".

Desde Amigas de la Tierra, AEMS-Ríos con vida, la Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima-Fridays For Future, la Fundación Global Nature, la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas y UGT reclaman un "cambio profundo" aprovechando la elaboración del Plan Nacional de Restauración, impulsado tras la aprobación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza. En sendos comunicados recuerdan que más de medio siglo después de la firma del convenio de Ramsar en 1971 para la protección de los humedales, "lejos de celebrar avances, la situación de las zonas húmedas es crítica".

Apuntan que los humedales son "hoy los ecosistemas más degradados del planeta y uno de los símbolos más claros del expolio de la naturaleza por parte de un modelo económico que prioriza el beneficio de unos pocos frente a la vida". Según datos del propio Convenio de Ramsar, subrayan, "desde el año 1700 se ha perdido cerca del 90% de los humedales del mundo".

En España, dicen, según informes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), para la segunda mitad del siglo pasado "había desaparecido ya entre el 60% y el 70% del patrimonio húmedo original", fundamentalmente por "su drenaje y transformación para usos agrarios e infraestructuras asociadas al desarrollo económico".

Doñana, en el punto de mira

El deterioro de los humedales, alertan, afecta directamente a las condiciones de vida y de trabajo en los territorios, debilitando economías locales, destruyendo empleo ligado al medio rural, a la gestión del agua y a actividades sostenibles, y aumentando la precariedad y la despoblación.

Un caso "especialmente significativo", afirman, es el de Doñana, donde las actuaciones clave para garantizar el futuro de la marisma, la renaturalización y restauración hídrica del Caño Guadiamar y del Brazo de la Torre, "continúan bloqueadas".

La Laguna del Rincón, en Aguilar

Otro caso sería, como denuncia Ecologistas en Acción, la reserva natural Laguna del Rincón, en Aguilar de la Frontera. La organización denuncia que permanece seca desde octubre de 2021 pese a ser emblema de la recuperación de la malvasía cabeciblanca, haber sido reconocida internacionalmente en el Convenio de Ramsar de 1971 e integrada en la Red Natura 2000 con la máxima protección por ser una de las tres lagunas permanentes junto a Zóñar y Amarga de las Reservas y Parajes Naturales del Sur de Córdoba. Y todo a pesar de las copiosas lluvias caídas este invierno y en los dos últimos años.

Para este humedal piden medidas concretas centradas en el "control y cierre de las captaciones ilegales". También pide la "protección para del resto de humedales de la provincia, incluidos o no en el inventario andaluz" por ser reservorios de biodiversidad.

Piden medidas urgentes

La restauración de humedales "no puede limitarse a actuaciones cosméticas ni convertirse en una herramienta de greenwashing institucional", aseguran. Por ello, piden de "manera urgente" un listado nacional de humedales susceptibles de recuperarse, con "actuaciones ambiciosas y coherentes", completar el Inventario Nacional de Zonas Húmedas tras más de dos décadas de retrasos, garantizar la protección y gestión efectiva del dominio público hidráulico y eliminar cualquier resquicio legal que permita la desecación de estos ecosistemas.

En su opinión, "resulta inaplazable reducir de forma drástica" los impactos de la agricultura y la ganadería intensivas en las zonas de influencia de los humedales, responsables de buena parte de su degradación.

Ejemplos de recuperación

Apuntan como casos paradigmáticos de recuperación de humedales el de la Pletera (Girona), un antiguo complejo de humedales litorales degradado por proyectos urbanísticos que ha recuperado su funcionalidad ecológica, o el de Campo de Lamas (Galiza), donde la reversión de la desecación histórica ha permitido la regeneración del humedal.

Por otra parte, desde Greenpeace afirman que, según el último informe de seguimiento de la Directiva Hábitats remitido por España a la Comisión Europea, tres de cada cuatro (el 75%) hábitats de agua dulce (que engloban lagunas, turberas, lagos y marismas) presentan un estado de conservación "desfavorable" (inadecuado o malo), siendo la sobreexplotación de los recursos hídricos y la contaminación las causas principales de su deterioro.