Así está el nivel de los embalses de Córdoba tras las borrascas de esta semana
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 59,63% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba se encuentran este viernes 30 de enero al 59,63% de su capacidad, en una semana marcada por un tren de borrascas atlánticas.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 58,18% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 30 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,12% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,47%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 58,95%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,38%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,72%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 41,36%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,52%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,35%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,53%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 49,63%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,19%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 30,53% de su capacidad.
