Así está el nivel de los embalses de Córdoba tras las borrascas de esta semana

Los embalsesde Córdoba se encuentran este viernes 30 de enero al 59,63% de su capacidad, en una semana marcada por un tren de borrascas atlánticas.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 58,18% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 30 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas