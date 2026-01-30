Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero

Las primeras semanas de 2026 parecen un reflejo del primer trimestre del año anterior, en el que la sucesión de borrascas que barrieron la provincia de Córdoba, especialmente en el mes de marzo, llenaron unos pantanos aquejados por la alarmante sequía y cambiaron las previsiones hídricas.

Este enero también se ha vivido pasado por agua con el consecuente impacto en los embalses cordobeses y han sido significativos la cantidad de litros caídos a consecuencia del tren de borrascas de la última semana de enero, con la sucesión de las precipitaciones de Ingrid, Joseph y Kristin. Esta última provocó un temporal de fuertes lluvias y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, que azotó con virulencia la provincia en la jornada del 28 de enero.

En total, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Córdoba han llovido 16 días del mes, y hay previsión de chubascos en la tarde del viernes 30 de enero, por lo que se podría elevar la estadística a 17 días, que serían 18 si también cae agua el sábado 31. Un dato muy por encima de los cuatro días de lluvia de media que marcan la evolución histórica.

Desembalse de la presa del Guadalmellato. / Manuel Murillo

¿Cuál es el nivel de los embalses en Córdoba?

El impacto positivo de estas precipitaciones se puede ver en los embalses de la provincia, cuyo volumen embalsado se ha incrementado 11,13 puntos entre el 1 y el 30 de enero de 2026, pasando de 1.611,414 hectómetros cúbicos a 1.981,163 hectómetros cúbicos. Esto es, del 48,50% del volumen embalsado, al 59,63%, de acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El mayor grueso de la crecida se ha registrado en la última semana, concretamente entre el 22 y el 30 de enero, coincidiendo con el citado tren de borrascas, por el que se han sucedido varias jornadas de lluvia localmente fuertes. En dicho periodo, el volumen embalsado ha aumenta 9,55 puntos, pasando del 50,08 al 59,63 por ciento.

Respecto al resto de las provincias de la CHG, el mayor aumento se ha registrado en Jaén, con un crecimiento de 15,12 puntos; seguido de Sevilla, 12,12 puntos; Córdoba, 11,13 puntos; Huelva, 9,08 puntos; y Granada, 6,29 puntos.

En el conjunto del CHG, en este mes de enero el volumen embalsado ha pasado de 47,58 por ciento al 58,18%, lo que supone un incremento de 9,89 puntos.

Embalse del Guadalmellato, en Córdoba, este jueves. / Manuel Murillo

Estos son los embalses con mayor crecimiento

El incremento del nivel de los embalses ha implicado el desembalse los embalses de la Vega del Guadalquivir, donde se localizan los pantanos de Bembézar y el Guadalmellato.

A fecha de 30 de enero, los embalses con mayor agua acumulada son San Rafael de Navallana (94,72%), Guadanuño (94,52) y Puente Nuevo (92,53).

Los que han experimentado mayor crecimiento han sido Yeguas, que ha pasado del 60,03 al 86,12 por ciento; y San Rafael de Navallana, del 57,25 al 94,72.

Estado de los pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 30 de enero, de acuerdo con la información de la CHG: