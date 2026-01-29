Una nueva PAC y cambios en Mercosur: los agricultores cordobeses retoman las protestas

Los agricultores y ganaderos cordobeses se han vuelto a manifestar este jueves en protesta por la situación del campo. Varias decenas de productores, convocados por Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias, se han concentrado durante la mañana en la sede de la Subdelegación del Gobierno. Han estado acompañados por algunos agricultores con tractores, aunque la protesta no ha implicado el corte de calles.

Las demandas del sector son conocidas desde hace tiempo. Se centran en reclamar mejoras en instrumentos transnacionales, tanto de la Unión Europea como de terceros países.

La reforma de la PAC

En primer lugar está la reforma de la PAC (Política Agraria Común), muy criticada desde todos los ámbitos por los recortes que supondrá si se aprueba tal y como está ahora diseñada. Para Fernando Adell, secretario de Asaja-Córdoba, "estamos peleando por una PAC mucho más fuerte, no podemos consentir la reducción" de fondos.

Los cálculos de las asociaciones agrarias indican que en toda la UE se podrían perder unos 80.000 millones de euros, en torno a un 22% de los fondos actuales. Pero las críticas van más allá.

Francisco Moreno, secretario de UPA Córdoba, explica que "manifestamos nuestro rechazo a la propuesta de reforma de la PAC, es un absoluto despropósito que atenta contra la construcción de la política agraria". Asegura que la nueva PAC fomentará la "competencia desleal" entre los propios países de la UE, dado que permitirá que cualquier dedique más o menos fondos a la actividad agraria según sus intereses, en lugar de desarrollar un marco común con las mismas garantías para todos los agricultores independientemente del territorio donde desarrollen su trabajo.

Mercosur, sí pero con cambios

Otra de las grandes quejas de los productores cordobeses es el acuerdo de libre comercio con Mercosur que lleva décadas en tramitación. Aseguran que no se oponen al comercio (la agroindustria dependen en gran medida de las exportaciones), pero no quieren que sus competidores del otro lado del Atlántico vendan aquí productos más baratos elaborados siguiendo normas diferentes. Los países de Mercosur, sostienen los agricultores, pueden aplicar en sus campos productos (fitosanitarios, abonos, fertilizantes...) que aquí están prohibidos. Piden que las condiciones sean las mismas.

Además, los manifestantes han exigido a los "poderes públicos" más inversiones en el sector primario, por ejemplo en forma de pantanos o balsas de regadío que permitan recabar y reutilizar el agua de las lluvias como las que ahora se suceden.