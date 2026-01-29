Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DATOS DE LA CHG

Así está el nivel de los embalses de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin

Los pantanos de Córdoba se encuentran al 57,97% de su capacidad

Embalse del Guadalmellato

Embalse del Guadalmellato / Mac

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Los embalsesde Córdoba se encuentran este jueves 29 de enero al 57,97% de su capacidad, en una semana marcada por un tren de borrascas atlánticas.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 56,03% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 29 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,19% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,51%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 56,68%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,69%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,12%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 36,15%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,49%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,32%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,47%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 48,72%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,26%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 29,18% de su capacidad.
