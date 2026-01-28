DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba ante el azote de la borrasca Kristin este miércoles
Los embalsesde Córdoba se encuentran este miércoles 28 de enero al 55,52% de su capacidad, en una semana marcada por un tren de borrascas atlánticas.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 53,24% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 28 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,72% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 76,61%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 52,55%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,71%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,67%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 31,22%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,96%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,26%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,37%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 47,17%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,66%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 27,95% de su capacidad.
