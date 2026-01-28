Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso naranja por el temporalLa Calahorra, precintadaMuerte por estrangulamientoIndraCarnavalColegios ProvincialesRío Zagrilla en PriegoEl CordobésCarreteras cortadasIncidencias
instagramlinkedin

DATOS DE LA CHG

Así está el nivel de los embalses de Córdoba ante el azote de la borrasca Kristin este miércoles

Los pantanos de Córdoba se encuentran al 53,04% de su capacidad

Embalse del Guadalmellato

Embalse del Guadalmellato / Mac

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Los embalsesde Córdoba se encuentran este miércoles 28 de enero al 55,52% de su capacidad, en una semana marcada por un tren de borrascas atlánticas.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 53,24% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 28 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,72% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 76,61%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 52,55%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,71%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,67%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 31,22%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,96%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,26%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,37%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 47,17%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,66%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 27,95% de su capacidad.
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents