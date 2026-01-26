DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba a las puertas del tren de borrascas atlánticas de esta semana
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 52,42% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba se encuentran este lunes 26 de enero al 50,45% de su capacidad, en una semana marcada por un tren de borrascas atlánticas.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 49,99% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 26 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 67,32% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 70,08%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 47,81%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,08%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 73,19%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 25,79%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,15%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,20%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,66%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 45,24%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,45%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 26,54% de su capacidad.
