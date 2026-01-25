Las huertas del río Cabra, un paisaje agrario singular

El contemporáneo de Valera, Ramírez de las Casas-Deza describía de este modo el curso alto del río Cabra: «Divídese en tres brazos o acequias, riega un pago de huertas feracísimo, que se conoce con el nombre de Altas: baja por el mediodía de la población, y al paso que da movimiento a una fábrica de fundición de cobre o martinete, y a doce molinos harineros de dos piedras cada uno, riega pequeñas porciones de tierra de sembradío, huertas y hazas, que a uno y otro lado de su curso labran los vecinos. Sigue hacia Monturque y Aguilar y sus dos brazos dejan en medio un terreno de una media legua, dividido también en huertas que se conocen como Bajas, muy nombradas por la abundancia y calidad de sus árboles frutales». Por aquellos años de mediados del siglo XIX, el número de huertas de ambos pagos era de 258, y además había 106 en el ruedo, a que deben agregarse veinte huertos de menos de fanega de tierra cada uno dentro de la población, que tenían agua abundantísima.

La huerta es verdaderamente antológica en Cabra, donde abarca 558 hectáreas, la mayor parte situadas a lo largo de las orillas del río Cabra, y que además están incluidas dentro de Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Córdoba, en la categoría de «paisaje agrario singular». Desgraciadamente, como afirmaba el catedrático de geografía y actual presidente de la Real Academia de Córdoba, Bartolomé Valle Buenestado, en un artículo publicado en Papeles de geografía (2013), «las Huertas Altas han sido presa de una urbanización poco controlada, y las Huertas Bajas objeto de abandono y cautivas de monocultivo. La pérdida del patrimonio que ello ha supuesto es dolorosa e irreparable, y ambas son hoy un paisaje roto».