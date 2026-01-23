Más de 70 tractores protestan en la N-432 en Fuente Obejuna a pesar de la paralización del acuerdo Mercosur

Más de setenta tractores y treinta vehículos particulares protestan circulando por la N-432 en el norte de la provincia de Córdoba y Extremadura en rechazo a la firma del acuerdo UE-Mercosur, que está paralizado a la espera de que lo revise el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como de la reforma de la PAC y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

El presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (Agacor), Joaquín Cortés, ha explicado a Efe que los agricultores y ganaderos han partido de la aldea de Cuenca, en Fuente Obejuna, para desplazarse a través de la N-432 hacia Azuaga (Badajoz).

De allí marchan a la localidad pacense de Berlanga, donde se unirán a los agricultores y ganaderos extremeños que participan en la protesta convocados por Apag-Asaja Extremadura.

Mantienen las protestas

Estas organizaciones agrarias mantienen las protestas a pesar de que el Parlamento Europeo ha paralizado el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur al elevarlo a la justicia europea.

Las orgnizaciones agrarias cordobesas informan de la próxima concentración ‘No a Mercosur. En Defensa de la Soberanía Alimentaria. Por una PAC más fuerte’. Intervienen: presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell; presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta; secretaria general COAG Córdoba, Carmen Quintero; secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno / AJ González

La Eurocámara votó el pasado miércoles a favor de una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, firmado el pasado sábado 17 de enero en Paraguay, respeta los tratados de la Unión Europea, y lo ha enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible.

La Delegación del Gobierno en Extremadura, que es por donde discurre esta marcha, ha denegado el permiso a las organizaciones agrarias para realizar cortes de carreteras durante las tractoradas convocadas este viernes.

El 29 de enero se moviliza el campo cordobés

En este clima de descontento, la gran movilización del campo cordobés está prevista para el próximo 29 de enero. Los líderes provinciales de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias han comparecido este viernes en rueda de prensa, donde han afirmado que "el sector agrario ha llegado al límite".

Para los agricultores, "la reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones y el hundimiento de la cabaña ganadera no son sólo una amenaza, sino una realidad constatable". Por ello, los convocantes instan "a todos los agricultores y ganaderos, así como al resto de ciudadanos, a sumarse a estas protestas. El campo cordobés necesita oxígeno y, en este momento, la proliferación de cesiones a terceros países, la reducción del presupuesto de la PAC y el endurecimiento de sus condiciones resultan totalmente inasumibles y llevan a la ruina a miles de explotaciones andaluzas".