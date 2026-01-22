MEDIO AMBIENTE
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este jueves 22 de enero. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 47,58 por ciento de su capacidad, que es de 8.037 hectómetros cúbicos.
Pantanos por provincias
Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (89,83%), seguida de Sevilla (79,62%), Córdoba (50,08%), Jaén (33,25%) y Granada (25,83%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- Los embalses de Córdoba registran en 2025 el mejor cierre de los últimos siete años
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Las lluvias lastran la recogida de la aceituna en Córdoba y rebajan el rendimiento
- Deoleo inicia en Córdoba la celebración del 160 aniversario de su planta de Carbonell en Alcolea
- Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias de diciembre y antes de la borrasca Francis
- El sector apícola de Córdoba prevé unas pérdidas del 50% al 60% durante la campaña
- Una cuadrilla de 15 refugiados políticos trabaja en la actual campaña del olivar de la Subbética de Córdoba