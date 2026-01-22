Córdoba lidera una plataforma global para evaluar el impacto de la sequía en los cultivos.

Investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC (IAS-CSIC), con sede en Córdoba, y de la Universidad de Córdoba (UCO), en colaboración con la FAO, han desarrollado una plataforma digital de alcance global para evaluar cómo la sequía afecta a la productividad de los cultivos y a las necesidades de riego. La herramienta, denominada Plataforma de Evaluación del Impacto de la Sequía (D-IAP), ha sido presentada en un seminario web internacional celebrado este 22 de enero.

El desarrollo de la plataforma D-IAP surge como respuesta a la creciente frecuencia e intensidad de las sequías y a la necesidad de avanzar desde los sistemas de alerta temprana hacia una evaluación precisa de sus impactos reales. Desde Córdoba, los equipos del IAS-CSIC y la UCO han impulsado esta herramienta para cubrir una carencia clave en la gestión del riesgo de sequía a escala global.

La plataforma fue presentada por primera vez hace un año y, desde entonces, ha incorporado nuevas funcionalidades que permiten analizar escenarios climáticos actuales y futuros, mejorando la capacidad de anticipación y adaptación de los sistemas agroalimentarios, explica el IAS-CSIC en una nota de prensa.

Apoyo a la toma de decisiones

D-IAP está diseñada para servir de apoyo a responsables políticos, autoridades hídricas, servicios de asesoramiento agrícola, técnicos y agricultores. La herramienta facilita la adaptación de las prácticas de cultivo, la planificación del riego y la optimización del uso del agua, contribuyendo a reforzar la resiliencia agrícola frente a la escasez hídrica.

Desde una perspectiva económica, la plataforma permite anticipar pérdidas, mejorar la asignación de recursos y apoyar decisiones sobre inversiones, seguros agrarios y medidas de apoyo, aportando información clave también para el sector asegurador.

Gestión sostenible del agua

Uno de los valores añadidos de la plataforma es su utilidad para los planificadores y gestores del agua, ya que ofrece estimaciones sobre la demanda de riego y la probabilidad de cubrirla en distintos escenarios climáticos. Estos datos resultan especialmente relevantes para la planificación estratégica de infraestructuras y la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Seminario internacional

El seminario web de presentación contó con la apertura del director de la División de Tierra y Agua de la FAO, Lifeng Li. A continuación, el catedrático emérito de la UCO y profesor de investigación del IAS-CSIC, Elías Fereres, abordó la necesidad de avanzar desde el seguimiento de la sequía hacia la evaluación de sus impactos reales en la agricultura.

Posteriormente, Maher Salman, de la FAO, explicó la justificación y el valor estratégico de la plataforma, y la investigadora del IAS-CSIC Margarita García Vila cerró la sesión mostrando la aplicación práctica de D-IAP y sus principales resultados.

Tecnología avanzada al servicio del campo

La plataforma integra distintas metodologías y herramientas, como el modelo AquaCrop, junto a bases de datos globales y regionales. Permite evaluar hasta 16 cultivos diferentes, en secano y regadío, y analizar probabilidades de reducción del rendimiento, pérdidas económicas, necesidades de riego y productividad hídrica.

Los análisis pueden realizarse tanto para el clima actual como para escenarios futuros de mediados y finales de siglo, bajo distintos supuestos socioeconómicos definidos por el IPCC. Además, D-IAP permite descargar los resultados en varios formatos y escalas, facilitando su uso por parte de distintos perfiles de usuarios.

Proyección internacional desde Córdoba

Con esta iniciativa, Córdoba refuerza su papel como referente internacional en investigación agraria y sostenibilidad, situándose en el centro del desarrollo de herramientas científicas clave para afrontar uno de los grandes desafíos globales del siglo XXI: la adaptación de la agricultura a la escasez de agua y al cambio climático.