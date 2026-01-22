Confevap impulsa cambios en la Feria Agroganadera de Pozoblanco para incrementar el volumen de negocio

El consejo rector de Confevap, consorcio encargado de la organización de la Feria Agroganadera de Los Pedroches y conformado por el Ayuntamiento de Pozoblanco y la Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches (Covap), se ha reunido esta semana con el objetivo de comenzar a perfilar la próxima edición de una de las citas agroalimentarias más importantes del norte de la provincia de Córdoba.

La reunión se ha producido en un contexto marcado por la incertidumbre sanitaria, después de que se haya confirmado que la Feria del Ganado Frisón Usías Holstein de Dos Torres no se celebrará el próximo mes de marzo como consecuencia de la dermatosis nodular bovina, una situación que había generado también dudas sobre la viabilidad de la Feria Agroganadera. De hecho, la posibilidad de una suspensión llegó a plantearse públicamente en un pleno municipal reciente por parte del presidente del consorcio y alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, al ser preguntado por la organización del evento.

Restricciones sanitarias

No obstante, en este primer encuentro de trabajo esa opción quedó descartada. Según fuentes consultadas por este periódico, el consejo rector acordó seguir adelante con la celebración de la feria, si bien se mantendrá una atención constante a las posibles restricciones sanitarias que puedan aplicarse en el sector ganadero en las próximas semanas, adaptando el desarrollo del evento a la normativa vigente en cada momento.

Más allá de la situación sanitaria, uno de los principales asuntos abordados en la reunión fue la necesidad de introducir cambios que sirvan de revulsivo para una feria ha perdido fuerza en las últimas ediciones. En este sentido, la principal línea de trabajo pasa por reforzar de manera más decidida el protagonismo del sector lácteo, estratégico y vertebrador de la economía de la comarca de Los Pedroches.

Público asistente a la Feria Agroganadera de Pozoblanco el pasado año. / Rafa Sánchez

La propuesta planteada sobre la mesa contempla la creación de una zona expositiva específica dedicada al sector lácteo, que permita visibilizar tanto la producción como la innovación ligada a este ámbito, además de atraer a empresas y profesionales especializados. Con esta iniciativa se busca no solo poner en valor uno de los pilares económicos de la comarca, sino también ofrecer un contenido diferencial que contribuya a dinamizar la feria.

Cambios en las zonas de venta y restauración

Junto a esta apuesta, el consejo rector también analizó otras posibles novedades, entre ellas cambios en la ubicación de la zona de venta directa y del espacio destinado a restauración, así como otros aspectos organizativos habituales que conlleva cada edición de la Feria Agroganadera. Sin embargo, uno de los principales hándicaps para materializar estas modificaciones es el escaso margen de tiempo, ya que la feria mantiene su previsión de celebrarse a mediados del mes de abril.

Pese a estas dificultades, existe un amplio consenso dentro del Consejo Rector sobre la necesidad de repensar el modelo de feria y explorar nuevas fórmulas que permitan recuperar su atractivo, facilitar la implantación de empresarios y profesionales del sector y encauzar la cita hacia un incremento del volumen de negocio, para no perder su carácter de evento de referencia dentro del calendario de ferias agroalimentarias.

Con el objetivo de seguir avanzando en estas líneas de trabajo, el consejo rector de Confevap acordó convocar una nueva reunión en el plazo aproximado de dos semanas, sin descartar la celebración de encuentros técnicos más operativos que permitan concretar las propuestas.