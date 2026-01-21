El Gobierno y el sector agrario comparten su petición de una PAC con fondos suficientes

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y las organizaciones representativas del sector primario han coincidido a lo largo de este miércoles en que España debe luchar por que la futura Política Agraria Común (PAC) cuente con una financiación suficiente.

Planas ha retomado durante la jornada de hoy las reuniones fijadas con la organización Cooperativas Agroalimentarias de España y con los miembros del Consejo Asesor Agrario -Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones- que estaban fijadas para el pasado lunes, día 19, y que fueron pospuestas tras el accidente ferroviario el domingo en Adamuz (Córdoba).

Estos encuentros han coincidido con la votación a favor de la Eurocámara de remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur a la justicia comunitaria, origen de muchas de las protestas del campo anunciadas para los próximos días.

A pesar de esa decisión del Parlamento Europeo, las organizaciones agrarias han confirmado que mantendrán esas movilizaciones en defensa de precios justos y, precisamente, una PAC fuerte.

Unidad de acción por la PAC

A través de un comunicado, Planas ha valorado la unidad de acción de Gobierno y sector agrario de cara a mantener el papel estratégico y esencial de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo marco financiero plurianual.

"Sin un presupuesto adecuado -al menos el mismo que en el periodo anterior-, la PAC se desnaturaliza" y "los estados miembros no lo debemos permitir", ha precisado el ministro, tras rechazar una vez más la propuesta comunitaria sobre el presupuesto de la UE para la futura PAC.

A su juicio, "los retos a los que tienen que hacer frente agricultores y ganaderos requieren de fondos suficientes y, la actual propuesta, es claramente insuficiente".

De acuerdo al Departamento de Agricultura, los países de la UE y el sector agrario están en un "momento crucial" para defender la PAC como un pilar "indiscutible" para garantizar la seguridad alimentaria y asegurar la viabilidad de agricultores y ganaderos.

La reacción del sector

Al término de la reunión, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha lamentado la "falta de concreción" de la Comisión sobre la asignación de fondos prevista para la próxima PAC. Barato ha reclamado a la UE que unifique criterios en los sistemas de asignación de las ayudas de la PAC para "todos" los estados miembros y evitar así que se produzcan "renacionalizaciones y situaciones de desequilibrio entre los agricultores" comunitarios.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha mostrado su "preocupación evidente" por la gestión final que puedan tener los 45.000 millones que la Comisión Europea había planteado como montante adicional a movilizar para apoyar a los agricultores. Padilla ha pedido que, "como mínimo", la próxima PAC mantenga el presupuesto actual porque "lo contrario sería inaceptable" y "totalmente injusto".

Por su parte, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano, ha señalado que en materia de Política Agraria Común (PAC) "están viendo" cómo las movilizaciones y las negociaciones están surtiendo efecto, pues ya tienen encima de la mesa "nuevas propuestas".

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, cree que son "parches", tanto ese montante de 45.000 millones como la posibilidad anunciada por la Comisión de recibir pagos de crisis con cargo al importe flexible del 10% de los Planes de Asociación Nacionales y Regionales en caso de catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o enfermedades animales. "Son parches que está poniendo la CE sabiendo que la propuesta inicial era muy mala", ha remarcado.

La opinión de las cooperativas

El presidente de Cooperativas, Ángel Villafranca, ha explicado a los periodistas que han reclamado en su reunión de esta tarde con Planas "medidas y presupuestos" en la PAC, así como la garantía de que las ayudas que se destinen al sector agroalimentario "no haya que discutirlas" en los países y las regiones con otros sectores.

El objetivo está claro: garantizar que a España siga viniendo el mismo presupuesto que con la actual PAC", según Villafranca, quien ha trasladado a Planas que puede contar con ellos para trabajar unidos junto a las comunidades autónomas en lograr dicho fin.