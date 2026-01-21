DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de las lluvias de esta semana
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 49,94% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba se encuentran este miércoles 21 de enero al 49,94% de su capacidad, en una semana en la que volverán las lluvias.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 47,44% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 21 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 61,35% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 64,79%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 43,88%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,75%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 61,72%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 22,08%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,35%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,35%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,88%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 42,87%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,23%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 25,09% de su capacidad.
