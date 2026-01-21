Asaja alerta de que Córdoba puede perder más de 9 millones de euros de la PAC por la imposibilidad de sembrar

La organización agraria Asaja Córdoba ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura la flexibilización excepcional de las normas de la PAC ante la imposibilidad de sembrar provocada por las lluvias continuadas. De no adoptarse estas medidas, los agricultores cordobeses podrían dejar de percibir más de 9 millones de euros solo en la provincia de Córdoba.

Desde Asaja se explica que las condiciones meteorológicas están impidiendo el acceso a muchas parcelas agrícolas, lo que hace inviable cumplir con determinados requisitos exigidos por la PAC. Esta situación afecta especialmente a los eco regímenes, como el de rotación con especies mejorantes, así como a ayudas agroambientales con compromisos plurianuales, informa Asaja en una nota de prensa.

La organización advierte de que estas pérdidas económicas se producen sin contar otras posibles penalizaciones por incumplimientos de condicionalidad, que podrían suponer recortes adicionales de hasta el 5 % de la ayuda que percibe cada agricultor.

Flexibilización de la BCAM 7

Una de las principales demandas de Asaja Córdoba es la flexibilización de la BCAM 7, que obliga a rotar o diversificar cultivos cada año. Según la organización, en una campaña como la actual muchos agricultores no pueden sembrar lo previsto por la imposibilidad de entrar en las tierras, lo que les impide cumplir los requisitos establecidos.

También se solicita flexibilidad en la obligación de sembrar una superficie mínima de leguminosas, requisito necesario para acceder tanto al eco régimen de rotación con especies mejorantes como a determinadas ayudas agroambientales de herbáceos de secano.

Riesgo para las siembras ya realizadas

Asaja Córdoba alerta de que el problema no afecta solo a las parcelas que no se han podido sembrar. En el caso de las tierras ya cultivadas, existe el riesgo de que las plantas no prosperen debido a los encharcamientos, lo que agrava aún más el impacto económico de la campaña.

La organización agraria subraya que esta situación, unida a la baja rentabilidad actual de los cultivos herbáceos, puede convertir 2026 en “otro año negro” para el campo cordobés.

Retraso en la aplicación de la normativa europea

Asaja recuerda que el 31 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) un reglamento que introduce modificaciones en la PAC 2026 y que permitiría flexibilizar algunas normas de obligado cumplimiento. Sin embargo, a día de hoy esta normativa no se ha trasladado ni a España ni a Andalucía, lo que impide su aplicación práctica.

La organización considera que este retraso administrativo vuelve a evidenciar que la burocracia no llega a tiempo para dar respuesta a las necesidades reales del sector agrario.

Por todo ello, Asaja Córdoba insiste en la necesidad de que se publiquen de manera inmediata las flexibilizaciones solicitadas y se adapte el reglamento europeo, para que los agricultores puedan ajustar sus planes de siembra a la situación actual y no se vean perjudicadas sus ayudas de la PAC en 2026.