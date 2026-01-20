Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de las lluvias de esta semana

Los embalsesde Córdoba se encuentran este martes 20 de enero al 49,87% de su capacidad, en una semana en la que volverán las lluvias.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 47,39% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 20 de enero, de acuerdo con la información de la CHG: