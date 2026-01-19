Las lluvias lastran la recogida de la aceituna en Córdoba y rebajan el rendimiento

En el campo siempre pasa algo malo con el tiempo. A veces hace demasiado calor y otras cae granizo o heladas a destiempo. Cuando no llueve, porque hay sequía; y cuando lo hace también hay problemas. Eso es lo que está pasando precisamente en la actual campaña del olivar.

La recogida de la aceituna va muy retrasada con respecto a lo que debería ser la norma. Para estas fechas ya debería estar más avanzada. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura, se ha recogido aproximadamente el 45% de la producción prevista en el aforo. Ese porcentaje debería ser más alto.

El problema están siendo las lluvias, que aunque pueden hacer que la aceituna engorde (aunque no genere más grasa porque ese proceso ya ha terminado), perjudican a la recogida. Cuando cae agua con fuerza no se puede entrar en los olivares.

Los rendimientos

Según el informe de coyuntura agraria de la Junta de Andalucía de la última semana, a 31 de diciembre las almazaras de la provincia habían declarado la entrada de 773.878 toneladas de aceituna que han servido para producir 120.472 toneladas de aceite. El rendimiento graso del fruto se ha situado de media en el 15,57%. Tanto la recogida como el rendimiento presentan «valores muy por debajo de lo esperado para estas fechas debido a que se puede trabajar poco y en malas condiciones y hay mucha aceituna en el suelo», de acuerdo con la Junta.

Recolección de la aceituna en el norte de la provincia de Córdoba / Rafael Sánchez

Si llueve en estas fechas, cuando la aceituna está madura pero aún no se ha recogido, el fruto engorda pero lo hace sólo a base de agua. La lipogénesis ya ha terminado y todo ese líquido no se convierte en aceite. En consecuencia, los rendimientos bajan. El porcentaje cercano al 16% es similar al del año anterior, que ya fue muy bajo.

Los olivares superintensivos han acabado con buenas producciones

En La Sierra y Los Pedroches la recolección comenzó en noviembre y está a punto de finalizar, estimándose una merma de producción de entre 60-70% con respecto al año anterior. En Campiña Alta y la Subbética la recolección se encuentra al 50% y la mayor parte de lo que queda por recoger es de la variedad hojiblanca, más tardía.

En los olivares superintensivos de la zona central de la provincia la recolección ya está prácticamente terminada, pero se ha alargado hasta finales de diciembre o primeros de enero, mucho más que otros años debido a que la maquinaria ha tenido grandes dificultades en el acceso a las parcelas. Las producciones han sido muy elevadas, entre 12-15 toneladas por hectárea de media.